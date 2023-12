Francesca Gerosa nominata vicepresidente della Provincia di Trento

mercoledì, 6 dicembre 2023

Trento – Francesca Gerosa è stata nominata vicepresidente della Provincia di Trento. Questa sera il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha firmato un nuovo decreto e modificato il precedente del 17 novembre scorso relativo alla nomina degli assessori provinciali e alla relativa ripartizione delle competenze.

A Francesca Gerosa, già indicata come assessore all’istruzione e alla cultura, vengono assegnate anche la vicepresidenza e le competenze in materia di sport, politiche per la famiglia e la natalità.

Sono state riviste le deleghe: vengono tolte le competenze di politiche per la famiglia e vice presidenza ad Achille Spinelli e quelle relative alle attività sportive e ricreative a Mattia Gottardi.

Restano inalterate le deleghe agli altri assessori: deleghe all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca a Roberto Failoni; deleghe a politiche per la casa, disabilità, mobilità e trasporti a Claudio Cia; deleghe a salute, politiche sociali e cooperazione a Mario Tonina. Assessore esterno Giulia Zanotelli con competenze in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e difesa idrogeologica.

di A. Pa.