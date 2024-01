Frana Monte Saresano: via libera agli interventi di mitigazione

mercoledì, 31 gennaio 2024

Tavernola Bergamasca – Nella sede di Autorità di Bacino si è svolta la Conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di mitigazione del rischio in relazione alla frana del Monte Saresano nei comuni di Tavernola Bergamasca e Vigolo.

Dodici gli Enti invitati, di cui 10 presenti, e 19 tecnici coinvolti in quello che è stato un grande lavoro di squadra per giungere a questo obiettivo. Era presente Regione Lombardia che, in forza di un accordo di collaborazione con l’Autorità di Bacino e di risorse messe a disposizione tra fondi regionali e ministeriali per un totale di 16 milioni e mezzo di euro, ha espresso l’apprezzamento per il merito e il metodo della procedura che ha visto l’approvazione di un progetto esecutivo condiviso con il territorio da parte del qualificato gruppo di progettisti. Entro l’estate dovrebbero essere assegnati i lavori.

“Un progetto complesso – ha dichiarato Alessio Rinaldi (nella foto), presidente dell’Autorità di Bacino – che il territorio aspettava da tempo e che entro l’anno vedrà allestire il cantiere per la realizzazione dei lavori di consolidamento della frana che si presume possano terminare entro la prima metà del 2026”.

Si è unito ai ringraziamenti anche il Sindaco di Tavernola Bergamasca che ha elogiato il risultato, la condivisione di Regione Lombardia e il lavoro svolto fini qui dall’Autorità di Bacino. La Conferenza si è svolta in un clima di grande partecipazione degli attori coinvolti dove tutti hanno espresso parere favorevole senza prescrizioni. Anche la Società Italsacci ha confermato la piena collaborazione nella successiva fase di svolgimento dei lavori.