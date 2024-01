Frana in via Vigne a Piancogno, iniziati i lavori di ripristino

giovedì, 11 gennaio 2024

Piancogno (Brescia) – Sono iniziati i lavori in via Vigne a Piancogno. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Sangalli a fine dicembre ha definto lavori per 748.322 euro dove a inizio dicembre si sono staccati grossi massi che hanno distrutto una casa e una terrazza.

La frana aveva interessato la piana di Gobbia senza provocare feriti. Sono state però evacuate delle famiglie e ora sono iniziate le opere che prevedono la realizzazione di una nuova barriera paramassi sopra le abitazioni, quella presente è stata completamente distrutta, posizionamento di una barriera paramassi in località Predulì e sistemazione viabilità parte Alta, ripristino viabilità in Via Vigne.

L’Amministrazione comunale ricorda che nella zona della frana è in essere l’ordinanza per il divieto di passaggio ed è molto pericoloso transitare.