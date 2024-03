Frana di Lovere e dissesto idrogeologico, le proposte di Legambiente

giovedì, 14 marzo 2024

Lovere (Bergamo) – Frana di Lovere e dissesto idrogeologico: intervento di Legambiente Basso Sebino.

La difficile situazione in cui si trova lo stabilimento della Lucchini e gli abitanti di Lovere a causa del cedimento del muro di sostegno del tratto di strada tra Lovere e Castro ripropone con forza almeno due temi: il primo è quello del precario assetto idrogeologico del territorio sempre più trascurato visto il cedimento della strada e la necessità di una sua attenta manutenzione con un monitoraggio costante anche per la sicurezza della viabilità. Il secondo riguarda la necessità che una azienda con così grandi volumi di attività che riguardano sia l’ingresso delle materie prime che l’uscita del prodotto finito si doti di un’alternativa di trasporto a quello esclusivo su gomma.

“La viabilità in valle avrebbe bisogno di essere il più possibile “scaricata” dal trasporto su gomma per le industrie ed invece le strade sono l’unica via di trasporto. Strade, gallerie e ponti che soffrono dell’assenza di fondi per la loro manutenzione riducendo la sicurezza. Il trasporto merci su treno non è utilizzabile perché oltre a non avere più la circolabilità sulla Brescia-Edolo la stessa Trenord che non può effettuare treni merci non avendo più l’ autorizzazione ad effettuarli in quanto alla nascita della società ha presentato solo richiesta per effettuare treni passeggeri. Non ha proprio la certificazione per farli”, Dario Balotta, presidente del circolo di Legambiente basso Sebino.