Frana di Fontanelli e lavori pubblici a Darfo Boario Terme

giovedì, 17 agosto 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Interventi sulla frane, il sindaco di Darfo Boario Terme, Dario Colossi, fa il punto sulle opere.

La frana di Fontanelli tra Montecchio e Sacca è in una situazione complessa. La prima fase di messa in sicurezza in quota sarà terminata per la fine di agosto. Costo dell’intervento 135mila euro dei quali 100 da Regione Lombardia e 35 dal Comune. A seguito di sopralluoghi dei tecnici e vista la pericolosità del versante la Regione Lombardia ha stanziato ulteriori fondi per la seconda fase mettendo a disposizione un contributo di 373mila euro per completare le opere di difesa a valle.

A seguito di ulteriore sopralluogo che sarà effettuato a fine agosto i tecnici verificheranno se vi sono le condizioni per riaprire la strada e ne definiranno le modalità di fruibilità ed eventuale rientro degli sfollati. Fino ad allora la strada rimane chiusa. La superstrada risponde in modo corretto a chi deve spostarsi con i mezzi. Per chi va a piedi è possibile utilizzare il percorso fluviale.

Dal 21 Agosto verrà chiusa per 10 giorni via Papa Giovanni sempre a Montecchio per consentire la demolizione di un edificio privato. I cittadini potranno utilizzare la variante alta del paese. Invece è stata risolta la frana in località Cervera: è stata messa in sicurezza, mentre i lavori termineranno nei prossimi giorni. Costo degli interventi pari a 65mila euro dei quali 50 a carico di Regione Lombardia e 15 del Comune.