Forum dei chirurghi ortopedici: evento nazionale in Valle Camonica

lunedì, 19 febbraio 2024

Bienno (Brescia) – Chirurghi ortopedici a confronto in Valle Camonica. Il prossimo 23 febbraio la Valle Camonica ospiterà un importante Forum di Chirurghi Ortopedici incentrato sul “Trattamento della Spalla Traumatica”. All’Eremo dei Santi Pietro e Paolo di Bienno si daranno convegno specialisti provenienti da tutto il Nord Italia per portare la propria esperienza, discutere e confrontarsi sui diversi temi relativi a questo aspetto della pratica ortopedica che ha visto molte innovazioni negli ultimi anni, con l’obiettivo di un approfondimento in un contesto informale, interattivo e costruttivo.

L’incontro è organizzato dal dottor Gianpaolo Chitoni, direttore della Struttura Complessa di Ortopepedia-Traumatologia dell’ospedale di Esine e vedrà fra i moderatori il dottor Mario Borroni dell’Humanitas Research Hospital di Rozzano, il dottor Roberto Capelli dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, il dottor Alessandro Casiraghi degli Spedali Civili di Brescia e il dottor Alberto Momolo dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

La direzione strategica dell’ASST della Valcamonica esprime “la propria soddisfazione per la realizzazione di questo importante evento che sottolinea la considerazione e i traguardi concreti che l’Ortopedia e Traumatologia camuna ha raggiunto in questi anni, ponendo l’Ospedale di Vallecamonica tra i migliori Centri di eccellenza lombardi”.