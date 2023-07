Forestali, in duomo a Trento la celebrazione del patrono

giovedì, 13 luglio 2023

Trento – Celebrazione in Duomo a Trento, presieduta da monsignor Lauro Tisi, in onore di San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali d’Italia.

Alla Santa Messa, insieme alle tante autorità militari e civili presenti in Duomo, è intervenuta anche l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli.

“A tutti voi – ha detto l’assessore Zanotelli – giungano i ringraziamenti dell’amministrazione provinciale e di tutta la comunità trentina. L’augurio è che possiate continuare a lavorare con passione e responsabilità, affinché possiate rendere sempre al meglio il vostro servizio alla comunità trentina“.

Oltre all’assessore Zanotelli e al dirigente del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, Raffaele De Col, erano presenti alla cerimonia anche il vicesindaco di Trento, Roberto Stanchina, il viceprefetto Massimo Di Donato, il comandante provinciale dei Carabinieri Matteo Ederle, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Danilo Nastasi.

Durante l’omelia monsignor Lauro Tisi ha ringraziato gli uomini e le donne del Corpo Forestale trentino per la preziosa opera di tutela del creato, sottolineando il loro ruolo di costruttori di riconciliazione e solidarietà, e l’azione di promozione di dialogo con la natura del nostro territorio.

Il dirigente del Dipartimento protezione civile, foreste e fauna, Raffaele De Col, nel ringraziare l’arcivescovo ha ricordato quanto delicato e impegnativo sia stato l’ultimo anno per il Corpo Forestale del Trentino, rimarcando la passione e l’impegno che costantemente, giorno e notte, vengono profusi dal Corpo per la salvaguardia del territorio.

A conclusione della cerimonia l’ingegnere De Col, a nome di tutti i forestali trentini, ha omaggiato monsignor Tisi con un’immagine dell’altopiano della Rosetta, fotografia realizzata da un forestale, “con l’augurio che possa essere un dono di pace”.