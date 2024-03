Fondo Sviluppo e Coesione: firma dell’accordo tra la premier Meloni e Fugatti. Al Trentino 94 milioni

venerdì, 8 marzo 2024

Trento – Oltre 94 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027 saranno a disposizione della Provincia autonoma di Trento per investimenti in infrastrutture e interventi, in particolare in ambito scolastico (per oltre 67 milioni) e ambientale. Questo è quanto prevede lo schema di “Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia Autonoma di Trento”, approvato dalla Giunta provinciale con un provvedimento proposto dall’assessore allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca Achille Spinelli. Martedì prossimo, 12 marzo, nel Palazzo della Provincia a Trento, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri e Maurizio Fugatti, governatore del Trentino firmeranno l’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. La firma avverrà alle 11.50 nella Sala Depero, alla presenza, fra gli altri, del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.

L’accordo mira a sostenere un programma unitario di interventi sul territorio della Provincia autonoma di Trento, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale, attraverso un finanziamento con fondi nazionali dedicati allo sviluppo e coesione, che si affiancano sinergicamente agli altri fondi europei quali il Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nonché alle risorse PNRR.

Con un provvedimento del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile del 2021 era stato assegnato alla Provincia autonoma di Trento un anticipo di risorse di 17,8 milioni di euro, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, allo scopo di finanziare la “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione biologico al servizio dei Comuni di Caldes, Terzolas, Cavizzana, Livo, Cis e Bresimo”.

Con successiva deliberazione del CIPESS del 2023, sono state riservate alla Provincia autonoma di Trento, per la loro programmazione, ulteriori risorse per 76.827.909 euro.

L’accordo di cui è stato approvato lo schema prevede che queste ulteriori risorse siano destinate a finanziare i seguenti interventi: progetto di bonifica dall’amianto del sito “Ex Alumetal” – Mori: per un importo di 5.035.000 euro; costruzione nuova sede dell’IFP “S. Pertini” di Trento: per 28.123.373 euro; costruzione nuova sede del Liceo artistico “F. Depero” di Rovereto: per 21.394.900 euro; realizzazione nuova sede del Liceo artistico “A. Vittoria” di Trento: per 18.574.636 euro e spese di assistenza tecnica: per 3.700.000 euro.