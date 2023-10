Fondi provinciali per ristrutturare ed ampliare la caserma dei Carabinieri di Arco

domenica, 8 ottobre 2023

Arco – La Giunta provinciale ha deciso di ammettere a finanziamento l’intervento riguardante la “Ristrutturazione ed ampliamento della Caserma dei Carabinieri di Arco (p.ed. 1755 C.C. Arco)”, d’iniziativa del comune di Arco, per l’importo di 1.016.500 euro, pari al 95% della spesa ammessa.

E’ prevista la ristrutturazione dell’edificio esistente, l’ampliamento dello stesso con la riorganizzazione degli spazi interni, in modo tale da evitare qualsiasi interferenza con la caserma sottostante, creando un’aggregazione degli ambienti per destinazioni d’uso omogenee. Con questo progetto si vuole adeguare l’edificio agli standard tecnici che l’Arma si è data negli anni e ai requisiti antisismici richiesti, curando anche la suddivisione degli spazi interni.

L’intervento proposto dal Comune di Arco è considerato di notevole importanza affinché non debba essere definitivamente dismessa l’attuale caserma.

Si prevede quindi la riqualificazione dell’edificio, posto in un contesto residenziale ed a confine con la Scuola Primaria “Segantini”.

La caserma è considerata un presidio di riferimento per la sicurezza degli abitanti e per le attività produttive della zona. Si tratta dunque di un intervento considerato importante non solo per il Comune di Arco, ma anche per tutto il territorio circostante che è popoloso e attrattivo per la sua collocazione geografica a forte vocazione turistica, nonché caratterizzato da un tessuto economico considerevole che riguarda i settori del terziario, del commercio, dell’artigianato e dell’industria.

L’istruttoria amministrativa e tecnica relativa al finanziamento si è conclusa positivamente e si ritiene dunque l’intervento rilevante per lo sviluppo turistico, sociale ed economico del territorio nel quale viene realizzato.