Fondazione Mach, tutti i voti degli Esami di Stato

venerdì, 7 luglio 2023

San Michele all’Adige – Si è chiuso ufficialmente alla Fondazione Edmund Mach l’anno scolastico, con la tornata di esami che ha impegnato gli alunni dei diversi percorsi e indirizzi: dagli esami di stato al corso post diploma per enotecnico, dal diploma professionale alla qualifica. Sono 112 i nuovi diplomati all’esame di stato dove si segnalano tre “100”, di cui due con lode.

Facendo un quadro più generale che fotografa i differenti livelli e percorsi formativi erogati a San Michele, complessivamente le prove finali hanno coinvolto anche 13 studenti del corso post diploma per enotecnico dove si segnalano tre cento, 43 alunni che hanno conseguito il titolo di operatore professionale, altri 51 che hanno ottenuto il diploma tecnico professionale.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti – spiega il dirigente scolastico, prof. Manuel Penasa-. Il ritorno alla modalità d’esame pre-pandemia è stato senza dubbio impegnativo ma ha dato agli studenti l’opportunità di vivere un’esperienza formativa nuova, una sorta di rito di passaggio in cui dimostrare la propria “maturità”, sia sotto il profilo scolastico che personale. Di particolare rilevanza durante la prova orale è stata la presentazione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro, in cui i nostri diplomati hanno messo in luce quanto l’apprendimento nel contesto operativo sia valore fondante e peculiare di questo percorso scolastico”.

All’esame di stato, in particolare, il massimo dei voti (100/100) è stato assegnato a Leonardo Sommadossi e, con lode, a Emma Maraner e Irene Monte.

Seguono i voti dell’esame di stato all’istruzione tecnica e professionale

ISTRUZIONE TECNICA

Classe 5A Gestione Ambiente e Territorio

Avi Giulia 73, Belz Davide 68, Cavallari Chiara 62, Corradini Alessandro 82, Dai Campi Anna 67, Ferrazza Francesco 98, Franchini Samuele 78, Groff Francesco 80, Maino Martino 80, Moratti Massimiliano 77, Pizzolli Simone 79, Pretti Stefano 80, Rocca Alessandro 64, Saracino Elia 80, Tait Mario 71, Valentini Roberto 90, Vian Samuele 62, Wegher Marco 67, Zanella Giovanni 70.

Classe 5B Gestione Ambiente e Territorio

Aldrighetti Martin 74, Bagozzi Christian 70, Cazzanelli Massimiliano 60, Chini Elisa 88, Dallapietra Matteo 60, Dallavalle Daniele 82, Decarli Luigi 76, Delvai Mattia 72, Gianera Luca 71, Maraner Emma 100 e Lode, Maturi Robert 81, Nardelli Samuel 78, Sartori Eleonora 94, Sartori Nicola 90, Trentini Martin 73, Turri Emanuele 62, Verganzo Arvizu Izar Lorenzo 79, Webber Giulia 90, Zandonai Mayerly Alejandra 68.

Classe 5A Produzioni e Trasformazioni

Agostinelli Timoteo 84, Bertagnolli Martin 77, Boninsegna Emanuele 74, Depaoli Alessandro 93, Filippi Andrea 68, Franceschini Nicolo’ 60, Galeaz Tobia 80, Leonardelli Michele 66, Libera Simone 74, Mengon Alessio 84, Monte Irene 100 e Lode, Nicolini Alexandra 66, Pellegrini Luca 80, Pilara Francesco 77, Pisetta Alessia 80, Sordo Filippo 73, Stoffella Lorenzo 84, Tolotti Simone 72, Tramonti Francesco 93, Zanin Giulia 90, Zenorini Geremia 77.

Classe 5B Produzioni e Trasformazioni

Corazza Vanessa 70, Dalpiaz Veronica 84, Daz Tiziana 70, Depaoli Andrea 78, Ebli Lorenzo 90, Flaim Gabriel 83, Franceschini Samuel 85, Fumanelli Nicolas 68, Magnoni Fabrizio 67, Nardon Andrea 75, Nardon Erika 67, Pasolli Tommaso 64, Pedretti Elena 92, Prevedel Elisa 92, Roncador Giovanni 73, Valenti Nicholas 70, Valentini Milena 78, Vettori Francesca 75, Zanon Lorenzo 78.

Classe 5 Viticoltura ed enologia

Amort Daniele 78, Anzelini Luca 70, Barbolini Silvia 90, Beber Giulia 73, Dalpra’ Luca 74, Filz Alessandro 91, Grandi Caterina 72, Iachelini Daniel 67, Leoni Stefano 93, Mantovanelli Emanuele 71, Moser Davide 92, Paoli Marco 66, Rubega Marco 65, Sartori Pietro 92, Sommadossi Leonardo 100, Tarter Thomas 75, Tiefenthaler Simone 79, Tomasi Nicola 73, Vinante Luca 97, Visentin Francesco 95.

ISTRUZIONE PROFESSIONALE (CAPES)

Baldessari Francesco 88, Benedetti Dylan 82, Campagnola Michele 75, Corradini Francesco 70, Dalpiaz Matteo 67, Delladio Martina 67, Gabbi Emma 90, Pellizzari Marika 73, Pellizzari Vanessa 77, Pezzi Martino 93, Reversi Mario 68, Zanini Lorenzo 71, Zuccatti Tommaso 90, Zuech Gianna 73.