Fondazione Cariplo e Regione Lombardia: sostegno ai Progetti Emblematici

giovedì, 25 gennaio 2024

Brescia – Fondazione Cariplo e Regione Lombardia rilanciano l’impegno a sostenere i Progetti Emblematici, iniziative di altissimo valore sociale sul territorio lombardo a cui sono destinati per il 2024 complessivamente 8 milioni di euro per ciascuna provincia lombarda, in particolare Brescia, di cui 5 messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 3 cofinanziati da Regione Lombardia, 5 milioni sono stanziati da Fondazione Cariplo per la provincia piemontese Verbano-Cusio-Ossola.

L’iniziativa sosterrà progetti emblematici di dimensioni significative, idonee a generare un positivo ed elevato impatto sulla qualità della vita e sulla promozione dello sviluppo culturale, economico e sociale dei territori di riferimento e che siano in grado di valorizzare le risorse e le potenzialità locali e generare valore condiviso, al fine di creare e favorire lo sviluppo sostenibile di veri e propri ecosistemi territoriali.

Si tratta di una delle modalità con cui la Fondazione Cariplo eroga contributi, oltre ai bandi tradizionali che annualmente vengono lanciati su specifici temi, destinando ogni anno a 4 territori provinciali la somma di 5 milioni euro per il sostegno di iniziative che hanno le caratteristiche di Interventi Emblematici. Va ricordato che l’ambito di intervento della fondazione comprende, oltre alle province lombarde su cui sono attive altresì le risorse di Regione Lombardia, anche quelle piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

Il bando vuole, inoltre, essere un’occasione per promuovere un confronto tra soggetti pubblici e privati del territorio e per elaborare progetti che, partendo da una lettura comune delle esigenze e delle vocazioni locali, tendano a una visione condivisa di futuro e alla costruzione di interventi capaci di fare sistema potenziando le ricadute positive sul territorio.

La procedura e i dettagli per proporre la realizzazione e il sostegno dei progetti è indicata QUI.

In sintesi, già per il 2024 è stato pubblicato un bando con scadenza a due fasi:

Scadenza prima fase 11 aprile 2024: invio Proposta

Scadenza seconda fase 7 novembre 2024: invio Progetto

È importante quindi che i territori interessati si attivino per tempo.

Il piano per i prossimi anni prevede il seguente calendario:

2024, province di Como, Varese, Verbano Cusio Ossola e Brescia;

2025, province di Cremona, Novara, Lecco e Pavia;

2026, province di Bergamo, Sondrio, Mantova, Lodi, Monza e Brianza .

Al coordinamento, all’iter del bando e alla selezione dei progetti offrono un fondamentale contributo le Fondazioni di Comunità, promosse sul territorio da Fondazione Cariplo, e i rappresentanti delle province.

Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo

“Ringrazio la Regione Lombardia – afferma Giovanni Azzone, Presidente di Fondazione Cariplo – per aver accettato di lavorare insieme anche nei prossimi anni, per l’individuazione, il sostegno e la realizzazione dei progetti emblematici. Si tratta di interventi che, come è avvenuto in passato, possono dare una spinta fondamentale allo sviluppo dei territori, e offrire un importante supporto per la coesione e il rafforzamento delle comunità. Ci aspettiamo idee e progetti che vadano in questa direzione, grandi iniziative capaci di fare la differenza, di innescare un processo virtuoso. Proprio come un enzima, i progetti emblematici devono essere in grado di attivare un’energia in grado di portare valore al territorio. Como, Varese, Brescia e VCO fanno da apripista nella nuova forma del bando che prevede due fasi. Perché l’iniziativa abbia successo, sono importanti la collaborazione tra le istituzioni locali, il confronto e il dialogo con tutti gli attori e gli enti non profit che hanno a cuore le nostre comunità. Parola d’ordine: fare sistema per non disperdere risorse ed energie, ma concentrare gli sforzi su priorità condivise”.

“La rinnovata collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – dichiara Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia – dimostra il proficuo lavoro svolto negli anni passati e riconferma la volontà di investire sulla valorizzazione e l’ascolto dei territori. L’aspetto fondamentale sarà quello di mettere a sistema le risorse pubbliche e private disponibili e assicurare l’allineamento e la coerenza dei progetti proposti dai territori con le priorità programmatiche di Regione Lombardia, definite dal Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS)”.

“Lo scopo, – prosegue – e allo stesso tempo il valore dei progetti emblematici, va infatti nella direzione di una Lombardia inclusiva attenta a tutte le realtà territoriali”.

“Occorre investire – conclude – sulla promozione del nostro patrimonio sociale e culturale, di conoscenza e formazione, sull’inclusione e la coesione, sull’accesso ai servizi. Occorre, inoltre, continuare a investire su infrastrutture e reti materiali e digitali, su opere e servizi per la mobilità”.