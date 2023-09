Fondata sul lavoro, Maurizio Landini a Rogno: “Lotta alla precarietà”

giovedì, 7 settembre 2023

Rogno (Bergamo) – Mobilitazione, rappresentanza, democrazia, mercato del lavoro, tutela e sicurezza dei lavoratori e contrattazione: sono i temi affrontati oggi dal segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, all’attivo dei delegati della Cgil lombarda a Rogno (Bergamo) e alla decima edizione di “Fondata sul lavoro”, festa della Cgil Vallecamonica-Sebino, in programma fino a domenica nel paese della Valle Camonica. Il messaggio di Maurizio Landini, al termine del suo intervento: “Dobbiamo mobilitarci e se necessario indire uno sciopero nazionale”. La prima data è quella del 7 ottobre a Roma, con la manifestazione sul lavoro e contro la precarietà.

E’ iniziata con l’assemblea delle delegate e dei delegati della Cgil Lombardioa la festa Cgil Valle Camonica Sebino.

Il tema della sicurezza sul luogo di lavoro è tornano prepotentemente alla ribalta delle cronache nazionali dopo la tragedia di Brandizzo e l’attivo dei delegati lombardi della Cgil è iniziato cion un minuto di silenzio. Da gennaio ad oggi nel Bresciano le vittime di morti bianche sono ventiquattro.

“In questo momento – ha detto Maurizio Landini – è fondamentale parlare di lavoro e dei diritti dei lavoratori, un’esigenza da cui non si può sfuggire: le decisioni di oggi saranno decisive per il nostro futuro”. “Noi – ha proseguito Landini – stiamo proponendo un modello fondato sulla Costituzione”.

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha anticipato con l’attivo confederale regionale delle delegate, delegati, pensionate e pensionati, la manifestazione “Fondata sul lavoro”. “Alla Costituzione è dedicata la festa – hanno affermato Alessandro Pagano insieme a Barbara Distaso, segretaria generale Cgil Vallecamonica -. Tre giorni ricchi di incontri ciascuno dei quali volto alla difesa dei suoi principi fondamentali: diritto al lavoro, uguaglianza di tutte le cittadine e i cittadini, diritto alla salute ed alla cura, diritto per tutte e tutti ad una retribuzione dignitosa, tutela dell’ambiente, solo per citarne alcuni”.

Il programma di “Fondata sul Lavoro”, tra dibattiti, musica, concorso e mostra fotografica, film, libri, area bimbi e giochi di Liberetà sarà cibo per la mente, accanto a pasti buoni e sociali:

Venerdì 8 settembre

ore 9.30: apertura giochi di Liberetà a cura dello Spi Cgil

ore 10: “Art. 32: la salute come fondamentale diritto”

Presentazione del libro “Il capitale biologico. Le conseguenze sulla salute delle disuguaglianze sociali”, con l’autore Luca Carra giornalista e saggista, direttore di Scienza in rete). Introduzione di Domenico Castronovo (psicologo e psicoterapeuta, socio fondatore del Consorzio Cascina Clarabella).

ore 13: pranzo sociale

ore 17.30 “Art. 36: un’esistenza libera e dignitosa”

Con Fabrizio Russo (Segretario Nazionale Filcams Cgil), Davide Serafin (saggista, autore, tra gli altri, di “Salario Minimo”, “Senza più valore – Indagine sui salari e le retribuzioni in Italia” e “Tax the Rich” – Casa Editrice People) e Marina Mastropierro (Ricercatrice sociale e Assegnista di Ricerca presso Roma Sapienza, autrice, tra gli altri, di “Che fine ha fatto il futuro?”). Coordina il giornalista Maria Ducoli

ore 19.30 Apertura cucina

ore 21: proiezione di “Domino 23 – Gli ultimi non saranno i primi”, il nuovo film diretto da “Il terzo segreto di satuira” è un incastro di quadri comici: dalla politica al lavoro, dall’ambiente ai diritti. Un’analisi che gioca con i generi e ci mette di fronte una realtà sociale spietata. Le risate sono assicurate, così come le riflessioni: dopo il film ne parleremo, tra gli altri, con Fabio Giorgi (Le vignette di Befeldo) e i rappresentanti delle Case delle Associazioni di Boario e Lovere. Coordina la serata Michele Cotti Cottini (Direttore Responsabile Graffiti).

Sabato 9 settembre

ore 9.30 “Art. 37: stessi diritti e stesse retribuzioni”

iniziativa organizzata in collaborazione con la Rete dei Centri Antiviolenza della Provincia di Brescia con Lara Ghiglione (Segretaria Cgil Nazionale), Francesca Dello Preite (Ricercatrice di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Firenze), Giovanna Fullin (Professoressa di Sociologia Economica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca) Emanuele Corn (Ricercatore Facoltà di Giurisprudenza Università di Trento), Chiara Bartolomini (Responsabile Relazioni Industriali Confindustria Brescia). Coordina Anna Zinelli (Responsabile associazione Terre Unite)

ore 13: pranzo sociale

ore 17.30 “Art 5: la Repubblica, una e indivisibile”

con Serena Sorrentino (Segretaria Generale Nazionale FP Cgil), Emanuele Felice (Professore ordinario di politica economica presso la Libera università di lingue e comunicazione IULM di Milano) e Maria Agostina Cabiddu (Professoressa di Diritto Amministrativo al Politecnico di Milano). Coordina la giornalista Paola Cominelli.

ore 19 Apertura cucina

ore 21 “Echi di Paese – Viaggio nei piccoli paese di montagna attraverso la poesia e la canzone” con Diego Ghenzi, Simona Cotti, Raffaele Cotti Piccinelli, Jasmine Ravelli.

ore 22.30 “Alabuna”, i grandi successi della musica italiana rivisitati dai Nonnon… Le sapete tutte!

Domenica 10 settembre

ore 9.30 “Art. 9: l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni“ iniziativa organizzata in collaborazione con la Casa del Parco dell’Adamello di Cevo, che condivide il tentativo di tratteggiare traiettorie di futuro per la valle, per mettere a confronto amministratori, associazioni e giovani imprese del territorio sui temi della sostenibilità. Moderano la mattinata Giovanni Pizzochero (Responsabile Casa del Parco) ed il team del progetto. Introduce Claudio Calvaresi (Urbanista, Principal @Avanzi Sostenibilità per Azioni).

ore 13 A pranzo con il Biodistretto. Parte del ricavato verrà devoluto a sostegno del progetto Casa delle Associazioni di Boario e Lovere.

ore 15 Premiazione concorso fotografico, estrazione lotteria e chiusura della manifestazione.