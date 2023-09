Fondali puliti 2023: incontri con gli istituti comprensivi del Sebino

martedì, 19 settembre 2023

Sarnico (Bergam0) – Mille studenti attesi a Sarnico (Bergamo) nel contesto dell’iniziativa “Fondali puliti”. Terzi (MPL): “Un appuntamento importante, voluto e promosso in sinergia con Autorità di Bacino e Navigazione Lago d’Iseo”.

Dopo la lunga pausa causata dalla pandemia, torna l’appuntamento con “Fondali Puliti“, progetto messo in campo dall’Autorità di Bacino Lacuale sebina e dalla società MPL – Manutenzione e Promozione Laghi, con il supporto della Navigazione Lago d’Iseo. Dopo le tappe a Predore e Marone, in cui un centinaio di volontari dei gruppi di Protezione Civile del territorio hanno recuperato dalle acque antistanti i lungolago materiale inquinante – plastica, gomma, ferro, latta – per poi smaltirlo, a Sarnico si terranno due giornate – mercoledì 20 e giovedì 21 settembre – dedicate agli studenti delle classi quarta e quinta degli istituti comprensivi locali.

“Si tratta – ha sottolineato Marco Terzi, amministratore unico di MPL – di due giornate di sensibilizzazione ambientale. Si terranno presso le strutture del Lido Nettuno a Sarnico, e vedranno coinvolti in tutto 1600 studenti, appartenenti a 91 classi di 23 plessi scolastici, 100 insegnanti e una sessantina di operatori”.