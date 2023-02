FolgariaSki: Passo Coe-Cima Plaut, la nuova seggiovia manda in pensione il vecchio skilift

venerdì, 24 febbraio 2023

Folgaria – Il nuovo impianto Passo Coe – Cima Plaut sarà una seggiovia Leitner 4 posti ad ammorsamento fisso e sostituirà l’attuale skilift. Come spiegano i vertici della Folgariaski: “La necessità di sostituire l’impianto è nata dall’incremento notevole di clientela che predilige utilizzare la maggior parte delle piste della Skiarea, partendo da Folgaria per recarsi sino ai Fiorentini, oppure seguendo il percorso inverso: tutti utenti che al momento hanno lo skilift come unica scelta possibile. Il nuovo impianto permetterà allo sciatore di non fare più la coda, grazie alla portata quasi triplicata. Inoltre, agevolerà i principianti e gli snowboarder nella risalita, molto più semplice rispetto a uno skilift, per non parlare del confort che aumenta passando alla seggiovia. L’impianto, in futuro, potrà anche essere utilizzato in estate, per il trasporto a monte sia di persone che di biciclette: un servizio sempre più richiesto“.

La motrice sarà a monte, a una quota di 1.712 metri di altitudine, mentre la stazione di valle sarà posizionata a quota 1.616. La lunghezza sarà di 546 metri per un dislivello di 95, sostanzialmente sullo stesso tracciato della sciovia Passo Coe – Plaut attualmente in esercizio. A regime, i veicoli saranno 60 e transiteranno in stazione tra i 7 e gli 8 secondi uno dall’altro. La portata di persone, a regime, sarà di 2.000 all’ora: attualmente sono 700. Il tempo di percorrenza sarà di 3 minuti e 29 secondi.