Folgaria, ripartiti i lavori alla caserma dei vigili del fuoco

martedì, 31 ottobre 2023

Folgaria (Trento) – Sono ripartiti i lavori i lavori per l’efficientamento energetico della caserma dei vigili del fuoco volontari di Folgaria. Sono in programma opere di coibentazione termica, realizzazione impianti meccanici ed elettrici comprese le finiture interne della caserma dei vigili del fuoco di Folgaria. La ditta appaltatrice è la Macos S.r.l. di Mezzolombardo e i lavori saranno realizzati in 172 giorni.

Il sindaco di Folgaria, Michael Rech ha illustrato il piano di avanzamento delle opere, evidenziando che con la seconda variazione di bilancio 2023 l’Amministrazione comunale ha accertato il contributo GSE per 329.000 euro ottenuto grazie alla domanda presentata il 23 giugno 2023.

Nella stessa variazione di bilancio è stato perfezionato lo stanziamento del Comune relativo ai lavori di ultimazione del progetto di ristrutturazione della caserma dei vigili del fuoco volontari di Folgaria, di 739.000 euro. Il totale dell’investimento fino a questo momento eseguito o appaltato è di 1.224.790,09 euro di cui 329.000 finanziati dal GSE e 255.000 dalla Cassa Provinciale Antincendi. Il progetto di efficientamento e completamento dell’opera è stato curato dall’ingegner Christian Baldessari che sta seguendo anche la direzione lavori. L’importo lavori delle opere appaltate è di 488.581 al lordo del ribasso (0,22%). I lavori riguarderanno: opere di coibentazione termica, realizzazione impianti meccanici ed elettrici comprese le finiture interne della caserma vigili del fuoco volontari di Folgaria.

Sarà necessario con il bilancio di previsione 2024 un ulteriore stanziamento a bilancio per 200.000 euro al fine di appaltare alcuni lavori di finitura interna e delle pertinenze esterne per restituire ai volontari una sede idonea, funzionale e del prestigio che meritano. L’importo complessivo dell’opera si attesterà quindi a circa un milione e 400mila euro.

Con il completamento della caserma dei vigili del Fuoco volontari di Folgaria nella primavera 2024 la Comunità potrà disporre e beneficiare di un edificio completamente rinnovato, antisismico, energeticamente efficiente e di rinnovata qualità architettonica.

“Elementi di non poco conto valutando la posizione dell’edificio e la sua funzione di sede di Protezione civile – osserva il sindaco Rech – Sia questo un motivo di orgoglio territoriale e di stima verso la dedizione e la generosità dei nostri volontari”.