Folgaria: nel weekend oltre 60 aziende trentine presenti alla dispensa dell’Alpe

venerdì, 27 ottobre 2023

Folgaria (Trento) – Oltre 60 aziende trentine presenti sabato e domenica a Folgaria alla dispensa dell’Alpe, la mostra mercato dei prodotti a km zero e dell’artigianato del Trentino.

Si accendono i riflettori sull’evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Trentino. Oltre 60 stand di aziende agricole danno vita ad un grandissimo Mercato della Terra. Tanti laboratori per i bambini e Mani in pasta per chi vuole imparare a fare i canederli e lo strudel come vuole la tradizione, i racconti dei produttori che dedicano la loro vita all’agricoltura e all’allevamento di montagna, attività guidate sul territorio – il trekking con le caprette, il foliage alla forra e il casom di Mezzomonte.

Un’area gastronomica dove degustare le prelibatezze a km zero con la partecipazione della Vulnerabile Confraternita dello Stofiss, e sabato dalle 17 Aperitivando in Dispensa il momento aperitivo con la partecipazione di oltre 10 produttori.

Produzioni trentine e turismo sono un tema su cui abbiamo deciso di fare focus in quanto elemento imprescindibile per un’offerta identitaria ed ispirata ai principi della sostenibilità e del turismo slow. L’evento si svolge al Palafolgaria.