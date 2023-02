Folgaria Basketball Camp, collaborazione con la Jeanne D’Arc Foundation

martedì, 14 febbraio 2023

Folgaria – Il Folgaria Basketball Camp ha annunciato con orgoglio la collaborazione con la Jeanne D’Arc Foundation che, da poco più di un anno, ha lanciato in Camerun un progetto sportivo-sociale chiamato “Jaf Hoop School”. Parte attiva della Jeanne D’Arc Foundation è Paul Biligha, pivot dell’EA7 Emporio Armani Milano e capitano della Nazionale Italiana, ma soprattutto campione di sensibilità e impegno sociale, coinvolto in prima persona per la realizzazione di questo bellissimo progetto.

Il progetto si ispira ai principi dell’UN Agenda 2030 e dell’Africa Union Agenda 2063 e intende utilizzare la pallacanestro soprattutto come strumento educativo e inclusivo in un contesto di svantaggio sociale e fragilità, un paesino a 60 km. dalla capitale Yaoundè, chiamato Akono.

Coerentemente con i valori del FBC, il gioco del basket va oltre la competizione e insegna il rispetto, la disciplina e l’amicizia. E’ una scuola di vita che permette di offrire delle opportunità alle future generazioni locali garantendo un’educazione non solo sportiva, ma anche su valori importanti e riducendo l’esposizione a rischi di vario genere.

Il Folgaria Basketball Camp desidera infine ricordare l’istruttrice Rossana Libro, figura storica del camp, scomparsa dopo una lunga malattia. Messinese, legata al movimento giovanile e anche senior (è stata allenatrice della Rescifina Messina che tornò in B d’Eccellenza nel decennio 2000/2010), ha curato una generazione di giocatrici della sua città. È stata a lungo anche nei quadri del Centro Tecnico Federale regionale e soprattutto ha portato al FBC decine e decine di ragazze. Per lei Folgaria era la sua seconda casa: preparata, organizzatissima e soprattutto innamorata del basket.