Fiormaggi, a Breno i migliori prodotti delle malghe camune

mercoledì, 18 ottobre 2023

Breno (Brescia) – E’ stata aperta la rassegna “Fiormaggi“: al Giardino di Breno (Brescia) si è riunita la giuria per assaggiare e valutare i formaggi di malga prodotti in Valle Camonica con latte fresco vaccino, ovino o caprino, da animali al pascolo brado o semibrado.

L’attività della giuria, altamente qualificata con rappresentanti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, della Scuola di alta formazione della Cucina Italiana “Alma”, della Guida dell’Espresso, della Federazione Italiana Cuochi, di Slow Food oltre ad affinatori, specialisti e giornalisti enogastronomici, è stata introdotta dall‘assessore al Turismo della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri, e da Loretta Tabarini, presidente di PromAzioni360, che ha ideato e organizza la quarta edizione di “Fiormaggi”, con il patrocinio dell’ente comprensoriale, Comune di Breno e il sostegno di Slow Food Valle Camonica.

“Con Fiormaggi – ha spiegato l’assessore Massimo Maugeri (a destra accanto ad Alessia Moscati) – viene valorizzata una delle eccellenze della Valle Camonica e questo evento è oggi itinerante sul territorio camuno”, mentre Davide Mondin, docente di Alma, scuola di alta formazione Cucina Italiana e specialista in valorizzazione del patrimonio alimentare, ha sottolineato: “Questa è un’occasione unica per conoscere e mettere a confronto i prodotti delle malghe, un momento importante per la Valle Camonica. La manifestazione è unica nel suo genere e cade nel mese migliore, l’autunno”.

Per la prima volta fa parte della giuria Alessia Moscati, lady chef, Federazione Italiana Cuochi di Brescia, residente a Borno, che ha esaltato la qualità dei formaggi delle malghe camune. Alla quarta edizione sono stati presentati e giudicati i migliori prodotti in alpeggio, nelle seguenti categorie: formaggio Silter Dop con marchio dell’alpe di provenienza; formaggio nostrano stagionato; formaggio nostrano fresco; formagella; formaggio affinato; casolet e ricotta stagionata-affumicata.

La giuria composta da Roberto Barbieri, Slow Food; Bruno Bossini, Fondatore di Zona Alpi – La malga in città; Renato Brancaleoni, studioso delle tecniche di affinamento; Guido Calvi, responsabile del servizio Parco Adamello; Valerio Cherubini, vice presidente di Slow Food Terre Acque Bresciane; Chiara Chirilli, dottoranda dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; Davide Mondin, docente Alma Scuola di alta formazione Cucina Italiana; Alessia Moscati, lady chef – Federazione Italiana Cuochi di Brescia; Claudio Porchia, giornalista e critico enogastronomico e Giulio Signorelli, Slow food – Ol Formager di Bergamo, ha valutato tutti i formaggi ew stilato una classifica che sarà svelata domani sera nella cena di gala al Giardino di Breno.

“Sarà una cena insolita e particolare, un’opportunità unica per sperimentare nuovi sapori con il delizioso menu e sorprendersi con la degustazione dei formaggi vincitori – anticipa Loretta Tabarini – invito alle prenotazioni perché i posti sono limitati ma, soprattutto, per non lasciarsi sfuggire questa gustosa opportunità”.

Informazioni e prenotazioni: Promazioni360, Loretta Tabarini al numero 3398824098.

di A. Pa.