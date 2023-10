Finanziata la ricapitalizzazione della società Funivia Monte di Mezzocorona

domenica, 15 ottobre 2023

Mezzocorona – La Giunta provinciale ha ammesso a finanziamento, concedendo un contributo pari a 8,6 milioni di euro, l’intervento di ricapitalizzazione della società Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l..

L’investimento consentirà alla società in house del comune di Mezzocorona di realizzare una nuova funivia bifune va e vieni con veicoli da 25 posti in sostituzione dell’esistente impianto, che attualmente svolge anche il servizio pubblico di trasporto essenziale per collegare il centro della borgata con i residenti e con le strutture ricettive della frazione Monte e che a fine 2024 arriverebbe a fine vita utile (20 anni).