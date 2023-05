Finanziamento da 4,3 milioni di euro per riqualificare la statale 42 del Tonale

martedì, 23 maggio 2023

Endine Gaiano (Bergamo) – Due nuove rotatorie sulla statale 42. L’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, ha annunciato che “Anas ha confermato il finanziamento dell’intervento di riqualificazione della strada statale 42 del Tonale e della Mendola, nei Comuni di Vigano ed Endine”.

“Il progetto del valore di 4,3 milioni di euro – ha continuato l’assessore – prevede la realizzazione di due rotonde in alcuni punti di intersezione semaforici che serviranno a risolvere i problemi viabilistici di una strada statale di grande importanza, che collega Bergamo all’Alto Adige”.

“Regione Lombardia si è impegnata a fare da tramite tra Anas, proprietaria della strada e i Comuni, per fare in modo che questi interventi prioritari per il territorio – ha spiegato Terzi – venissero finanziati e realizzati in tempi brevi. Le rotatorie avranno infatti un impatto positivo, fluidificando il traffico e accorciando i tempi di percorrenza. Inoltre, verranno messi in sicurezza gli incroci, tra i più pericolosi e trafficati lungo la strada statale”.

“Dopo lo studio preliminare presentato dai sindaci della Comunità montana lo scorso settembre – ha aggiunto l’assessore – Anas ha confermato l’inserimento degli interventi nel contratto di programma. Non solo: i tecnici sono già al lavoro per la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva. Si va avanti spediti, in attesa di procedere anche con l’intervento sulla variante di Trescore-Entratico”.