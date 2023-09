Fiera Bolzano, presentato il nuovo format di Beam

venerdì, 15 settembre 2023

Bolzano – Si è svolto ieri l’atteso lancio del nuovo format BEAM. L’evento, un’importante pietra miliare per il futuro dell’industria dell’ospitalità, è stato dedicato alla presentazione di soluzioni innovative e concetti lungimiranti da parte di relatori di spicco, provenienti da 5 Paesi.

Il Launch Event di BEAM che si è svolto presso Fiera Bolzano ha attirato una comunità internazionale di oltre 100 ambiziosi GameChangers e ChangeMakers provenienti dal settore ospitalità. I partecipanti hanno assistito a presentazioni stimolanti da parte di relatori d’eccezione che hanno offerto non solo approfondimenti sulle attuali tendenze, ma anche impulsi visionari e concreti per la trasformazione del settore – secondo il motto dell’evento: Let’s change the world through hospitality.

In questo inizio di successo – con tutti i partecipanti entusiasti sia delle idee presentate sia delle possibilità di collaborazioni future – sono state poste le basi per il primo BEAM Summit, che si terrà a Bolzano il 13 e 14 giugno 2024. Con il suo approccio interdisciplinare, il convegno riunirà visionari e leader dell’industria alberghiera, della gastronomia, dell’agricoltura e della ristorazione, nonché del turismo, offrendo soluzioni concrete e tante ispirazioni per le attuali sfide dell’intero settore.

Per maggiori informazioni sull’evento lancio di Beam e sulle attività future, è possibile visitare il sito www.beam-summit.com.