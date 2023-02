Fiera Bolzano compie oggi 75 anni: gli eventi dell’anniversario

giovedì, 23 febbraio 2023

Bolzano – Fiera Bolzano compie 75 anni. Esattamente oggi, 75 anni fa, un gruppo di personalità illustri dell’economia, dell’amministrazione e della politica si riunì sotto la presidenza di Walter von Walther per la prima riunione verbalizzata del Comitato esecutivo di Fiera Bolzano. Si stava lavorando alla prima fiera moderna in terra altoatesina, che alla fine ebbe luogo a Bolzano: la Fiera campionaria internazionale dal 12 al 27 settembre 1948.

Tre quarti di secolo fa iniziava quindi la storia di successo di un’idea che è cresciuta fino a diventare un’indispensabile istituzione economica: i preparativi per la realizzazione della prima fiera moderna in Alto Adige e quindi la fondazione di Fiera Bolzano.

IL PRESIDENTE – “Così come 75 anni fa, Fiera Bolzano è ancora oggi sinonimo di progresso e innovazione: una piattaforma dinamica per l’economia altoatesina, che guarda al futuro con un atteggiamento positivo e che, insieme a innumerevoli attori dell’economia e della società locale, fornisce impulsi sempre nuovi, in grado di riflettere lo spirito del tempo in cui viviamo”, afferma Armin Hilpold, presidente di Fiera Bolzano.

Il 75esimo anniversario verrà celebrato nel corso dell’anno con numerosi eventi nel nuovo Fiera H1 Eventspace, tra i quali la quarta edizione di TEDx Bolzano, concerti e spettacoli nell’ambito del Jazz Festival e di Bolzano Danza e un evento nell’ambito del Concorso Busoni. L’evento clou dell’anno dell’anniversario sarà poi la cerimonia ufficiale del 12 settembre, giorno di apertura della prima Fiera Campionaria Internazionale 75 anni fa. Il gran finale sarà celebrato durante la Fiera d’Autunno che si terrà, insieme a Biolife, dal 9 al 12 novembre.

L’ESORDIO – “Il primo protocollo ha le sembianze di un thriller economico: l’esordio vede la vicina Trento in possesso di un permesso da parte di Roma per organizzare, nello stesso anno, una fiera a carattere internazionale. Bolzano, invece, ottenne inizialmente “solo” lo status di fiera locale: agli altoatesini questo però non bastava e così intervennero più volte a Roma per esporre il loro malcontento. Il risultato è noto e il successo della primissima edizione diede ragione ai fondatori: in 16 giorni di manifestazione e su un’area di circa un ettaro di fronte all’attuale Palazzo di Giustizia, dal 12 al 27 settembre 1948 si contarono 573 espositori, di cui quasi 200 internazionali, e ben 250.000 visitatori. Il visitatore più importante dell’allora première fu il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi.

LA CRESCITA – Anche il programma eventi della prima Fiera Campionaria Internazionale fu impressionante: dalla tradizionale sfilata in costume su Piazza Walther, ancora segnata dalla guerra, alla partita di hockey su prato tra una squadra italiana e una pakistana, ad un congresso dedicato alle funivie, fino alla mostra zootecnica, poi diventata un’istituzione, ancora oggi proposta all’interno della biennale Agrialp. Subito dopo la prima edizione, iniziarono i lavori per la seconda: l’area venne triplicata e il numero totale di espositori, anche stranieri, raddoppiato. Fu un altro grande successo.

Le motivazioni profonde dietro alla fondazione di Fiera Bolzano probabilmente sono state, da un lato, il desiderio di continuare la secolare tradizione fieristica bolzanina: le grandi fiere annuali, alle quali partecipavano commercianti provenienti da Nord e da Sud, vengono infatti menzionate per la prima volta in documenti risalenti al 1202. Allo stesso tempo, però, è evidente anche la forte volontà dei pionieri attorno al presidente Walther von Walther di investire in un futuro migliore dopo le turbolenze del periodo bellico e di crescere insieme all’economia e all’intero territorio.

