Fiera Bolzano, Agrialp guarda al futuro con energia: il programma della rassegna

giovedì, 16 novembre 2023

Bolzano – Svelata la rassegna Agrialp in programma nei padiglioni di Fiera Bolzano da giovedì 23 a domenica 26 novembre, con un ricco cartellone di eventi. Il motto “Con energia verso il futuro” è il filo conduttore dell’edizione di Agrialp che si occuperà di come sia possibile utilizzare, risparmiare e generare energia nel settore agricolo.

Quest’anno, Fiera Bolzano festeggia 75 anni. Più di mezzo secolo fa, Agrialp (nelle foto © Marco Parisi) è stata la prima fiera indipendente a essere scorporata, come ha ricordato il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur: “Mentre 50 anni fa uno dei temi principali fu l’elettrificazione dei masi, oggi il settore agricolo è alle prese con la transizione energetica”. Il direttore di Fiera Bolzano Thomas Mur (nel video) ha sottolineato l’importanza che Agrialp riveste non solo per l’agricoltura altoatesina, ma anche per quella extra provinciale, come dimostra il costante aumento di visitatori da fuori regione. Ad illustrare i numeri della 28esima edizione di Agrialp – quattro giornate di fiera, oltre 400 espositori e 26.000 metri quadri di superficie espositiva – è stata la Priska Hechenblaickner, brand manager.

Durante la presentazione Leo Tiefenthaler, presidente del Südtiroler Bauernbund (Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi), ha voluto ricordare l’importanza dell’agricoltura e della sua responsabilità nei confronti del territorio altoatesino. Una responsabilità che il comparto agricolo si assume in pieno, confrontandosi anche con il tema dell’energia. Agrialp rappresenta il forum ideale per discuterne, tra l’altro proprio sul palco allestito dall’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, sul quale si succederanno numerosi eventi all’insegna di scambio di conoscenze, innovazione e aggiornamento.

Da parte sua Wolfram Sparber, Head of Institute for Renewable Energy di Eurac Research, ha messo l’accento sull’enorme importanza della cooperazione tra agricoltura e scienza ai fini della transizione energetica. Tutti i partecipanti hanno accolto favorevolmente la nuova intesa tra Agrialp ed Eurac Research, augurandosi una collaborazione ancora più approfondita negli anni a venire.

Tra gli espositori della prima ora di Agrialp figura il Consorzio Agrario di Bolzano, il cui direttore, Klaus Gasser, ha illustrato – portando, ad esempio, un trattore in esposizione – le possibilità oggi esistenti di una gestione sostenibile dell’energia: il mezzo agricolo in questione è, infatti, alimentato esclusivamente a bio-metano. Inoltre, esiste un sistema che permette ad ogni azienda agricola di produrre in proprio il metano di cui necessita con biomassa ricavata da letame e liquami. A tutto questo si aggiunge l’ampia gamma di veicoli elettrici che si sta riversando sul mercato delle macchine agricole.

Grande curiosità e interesse suscita l’imminente appuntamento dell’agricoltura altoatesina e, soprattutto, per i tanti temi di attualità, oltre a quello energetico, che saranno trattati da Agrialp nell’ambito di un ampio e variegato programma di contorno.