Festival Internazionale dell’Intelligenza Artificiale: volti e voci del Trentino a Cannes

sabato, 10 febbraio 2024

Trento – Delegazione trentina in Costa Azzurra al World Artificial Intelligence Cannes Festival, una tra le più importanti fiere al mondo sull’intelligenza artificiale.

Accanto ai maggiori player internazionali dell’AI, è protagonista anche il Trentino, con una delegazione di imprese e istituzioni guidata da Confindustria Trento. All’interno dello stand Trentino hanno spazio le iniziative di alcune aziende associate: BlueTensor, Consorzio Trentino.ai, Dedagroup, GPI, Optoi e Social IT. Presenti anche gli enti territoriali di riferimento sul tema, ovvero, insieme a Confindustria Trento e al DIH, il Digital Innovation Hub del Trentino-Alto Adige: Trentino Sviluppo, Fondazione Bruno Kessler, il DISI, il Dipartimento di Ingegneria e Scienze, dell’Informazione di Università di Trento e EIT Digital, European Institute of Innovation and Technology.

Il WAICF 2024, oltre ad ospitare quasi 300 aziende specializzate nello sviluppo di tecnologie AI-oriented, presenta anche un denso programma di eventi formativi e workshop interattivi che indagano le più svariate applicazioni dell’AI che coinvolgono i settori produttivi.

La delegazione trentina e i commenti dei partecipanti al congresso di Cannes.

Roberto Busato – Direttore generale – Confindustria Trento

“L’intelligenza artificiale appare un game changer, che ha ripercussioni non solo sulle nostre abitudini, ma anche sul nostro modo di produrre valore nelle attività industriali. Le tecnologie di base sono mature e disponibili a costi accessibili. Tuttavia, occorre un approccio progettuale per introdurre l’AI nei processi. Se fino a dieci anni fa le barriere all’introduzione delle imprese erano legate alla mancanza di strumentazione, o di capacità analitiche inadeguate, il tema oggi non è tecnologico, ma principalmente culturale e di competenze specifiche. Il nostro territorio è da sempre pioniere d’innovazione. La nostra Associazione ha assunto negli anni competenze specifiche, oltre che un ruolo chiave nella promozione dell’avanzamento tecnologico del sistema industriale trentino, a tutti i livelli e su tutti i fronti”.

Jonni Malacarne – Ceo – BlueTensor

“L’Intelligenza Artificiale e l’innovazione sono il core business di BlueTensor. La nostra partecipazione al World AI Cannes Festival anche nel 2024 è una testimonianza della nostra dedizione a rimanere all’avanguardia nel settore e questo evento è cruciale per noi per diversi motivi. L’Innovazione e l’ispirazione con l’opportunità di scoprire le ultime novità nell’AI, il Networking di alto livello e infine, Conferenze e Workshop.

Sia io che il nostro Cto, Federico Lucca, siamo intervenuti anche per presentare i nostri nuovi prodotti: Eyerus, una piattaforma no code di Computer Vision per il controllo qualità e Linguanalysis, per la gestione intelligente delle informazioni, potenziata da funzionalità di Generative AI. Il WAICF per noi significa anche essere protagonisti, ispirando innovazione continua in ogni settore.”

Davide Piazza – Ceo -Consorzio Trentino.ai

“Il palcoscenico del WAICF 2024 di Cannes vede anche la nostra partecipazione per testimoniare il nostro impegno nel promuovere l’eccellenza delle aziende trentine nel campo dell’Intelligenza Artificiale a livello internazionale. In collaborazione con la delegazione trentina guidata da Confindustria Trento, portiamo il nostro contributo nel far conoscere le nostre competenze in questo settore.

In particolare, mostriamo le nostre soluzioni di AI su temi come il demand planning nel manifatturiero, il CRM optimization e le tecnologie abilitanti per data platform e LLM. Partecipare a WAICF 2024 è un’occasione per condividere, apprendere e favorire opportunità di collaborazione nell’ambito dell’AI. La nostra presenza mira a consolidare il ruolo del Consorzio Trentino.ai come attore di riferimento nell’ecosistema dell’Intelligenza Artificiale”.

Marco Bellinzona – Ceo – Dedagroup-Ors

“Negli ultimi tempi si è parlato molto di intelligenza artificiale, delle sue potenzialità e degli scenari che apre. In Deda pensiamo che la tecnologia, guidata e potenziata dall’intelligenza umana, sia uno strumento chiave per contribuire allo sviluppo della nostra società. Questo vale anche, e soprattutto, per l’AI: se verticalizzata, calata sulle esigenze del business e unita a una solida cultura del dato, può abilitare efficienza ed efficacia e favorire la crescita. Per questo, momenti come WAICF sono fondamentali per ampliare il nostro presidio in questo ambito tecnologico: grazie alla connessione e al confronto con aziende, istituzioni, investitori, startup che si occupano di AI e che la utilizzano, partecipiamo alla costruzione di un’intelligenza artificiale che sia un alleato prezioso e che, al tempo stesso, tenga conto dei temi etici e sociali inevitabilmente collegati alla sua diffusione”.

Federico Menna – Ceo – EIT Digital

“L’intelligenza artificiale sta trasformando intere industrie, e c’è urgente bisogno di professionisti e studenti con competenze in materia. EIT Digital sta coordinando molteplici sforzi europei su più fronti per sviluppare talenti pronti per questo cambiamento. Siamo alla guida del progetto europeo EMAI4EU, che fornisce una formazione specializzata in Emotion AI ad oltre 1.000 studenti e professionisti per applicazioni nel campo della sanità, della finanza, della sostenibilità e altro ancora. Siamo inoltre coinvolti in numerosi altri progetti europei di AI. Tra questi, TANGO, che si concentra sullo sviluppo di soluzioni AI “umano-centriche”, e la piattaforma AI-on-demand. Coordiniamo anche la AI Community dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. La nostra rete di Master School, composta da 16 università di alto livello, combina corsi accademici avanzati con una formazione imprenditoriale, per preparare i laureati all’economia dell’AI. Aiutiamo anche i professionisti a riqualificarsi in ruoli incentrati sull’intelligenza artificiale. Le nostre ricerche e i nostri report dimostrano la nostra leadership di pensiero in materia di etica, politica e tecnologia dell’AI”.

Andrea Buccoliero – Vision & Innovation Manager – R&D Dept. – Gpi

“L’intelligenza artificiale rappresenta già da tempo un elemento chiave per la strategia di GPI. Utilizziamo l’AI per sperimentare l’impiego delle caratteristiche vocali come mezzo diagnostico, al fine di rilevare modelli e biomarcatori che possono segnalare particolari malattie o condizioni di salute. Nel contesto One Health, un approccio che collega la salute umana, animale e ambientale come elementi interdipendenti, l’AI gioca un ruolo fondamentale nell’analisi dei dati, contribuendo a individuare schemi e pattern innovativi per migliorare sia l’accessibilità che la qualità delle cure. Il nostro lavoro si concentra anche sull’uso dell’AI nell’ambito della semantica ontologica, che ci permette di esaminare e decifrare vasti insiemi di dati testuali, e sullo sviluppo di modelli predittivi. Per noi, AI è sinonimo di innovazione tecnologica nei settori più critici del panorama sanitario mondiale”.

Alfredo Maglione -Ceo -Optoi

“Optoi è un’azienda italiana con sede a Trento che sviluppa e produce componenti microelettronici e sensori smart dal 1995. La nostra azienda ha il completo controllo sulla tecnologia produttiva dalle fette di silicio ai sensori prodotti nella nostra camera bianca ISO6. Partendo dalla progettazione e dalle simulazioni produciamo sensori microelettronici ed elettronici smart per varie applicazioni nei settori: industriale, mobility, biomedicale e delle energie rinnovabili. I nostri sensori smart possono essere integrati con l’AI per ricavare ed elaborare informazioni affidabili e accurate su molti parametri di misurazione. Optoi produce sia sensori standard che sensori custom basati sulle specifiche richieste dei clienti. Optoi è presente al WAICF 2024 per presentare sensori smart che abbinati all’AI creano soluzioni innovative”.

Maurizio Gianordoli – Ceo – Social IT

“In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale guida la trasformazione digitale, il nostro impegno è plasmare il futuro con tecnologie all’avanguardia. La nostra partecipazione in progetti di ricerca di respiro internazionale e l’impegno costante nello sviluppo di soluzioni innovative ICT riflettono la nostra dedizione. Con orgoglio, portiamo avanti la nostra missione di agire nel presente per anticipare le sfide del futuro. Crediamo che l’intelligenza artificiale debba essere non solo avanzata, ma anche accessibile a ogni settore e dimensione aziendale. Ed è proprio con questa vision che partecipiamo a questo evento, fianco a fianco con Confindustria Trento e i nostri partner Trentini, per condividere idee, apprendere dalle esperienze degli altri e costruire ponti per un futuro digitale intelligente e inclusivo.”

Monica Carotta – Direttrice Attrazione Imprese – Trentino Sviluppo

“Trentino Sviluppo supporta le imprese che investono nei settori chiave dell’innovazione, quali le società che utilizzano l’AI per lo sviluppo di prodotti e servizi, attraverso l’organizzazione di percorsi di accelerazione, partecipazione a fiere di settore, incontri B2B e B2C, sviluppo di competenze e ricerca di finanziatori.

Supporta le imprese nella ricerca delle professionalità collegate a questo settore ed organizza attività di divulgazione delle ultime tecnologie di intelligenza artificiale. Sostiene attraverso bandi ad hoc gli investimenti delle imprese che sviluppano progetti originali ed innovativi. Trentino Sviluppa supporta i processi di digitalizzazione delle aziende e delle Pubbliche Amministrazioni attraverso percorsi di open innovation e di scouting di tecnologie nel panorama italiano ed internazionale”.

Vittorio Guarnieri – Research Liaison Officer – FBK – Fondazione Bruno Kessler

“Da oltre 30 anni, la Fondazione Bruno Kessler si posiziona in prima linea nella ricerca internazionale sull’Intelligenza Artificiale. FBK è un attore fondamentale nel panorama scientifico, con un’impronta significativa anche in diversi settori di applicazione dell’IA, tra cui l’industria, la sanità, la pubblica amministrazione, la cybersicurezza e le “città intelligenti. Partecipare al WAICF 2024 rappresenta un’opportunità unica, poiché siamo interessati ad approfondire la nostra comprensione partecipando attivamente nel mondo dell’IA. Quest’occasione offre un networking di alto livello e la possibilità di scoprire le ultime tendenze nell’IA, aprendo potenziali opportunità di business, soprattutto con le aziende territoriali presenti allo stand di Confindustria Trento. Inoltre, si aprono possibilità di sviluppo di nuovi progetti con partner internazionali”.

Marco Formentini- Professore Associato -DISI, Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione di Università di Trento

“Il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) dell’Università di Trento si è presentato al World Artificial Intelligence Cannes Forum 2024 con un ampio portafoglio di attività di ricerca, innovazione e didattica nel contesto dell’intelligenza artificiale. Il Dipartimento è caratterizzato da molteplici competenze nel campo dell’AI, e ricopre un ruolo da protagonista all’interno di diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali incentrati sul tema. A livello di didattica, Il Master in Artificial Intelligence Systems offerto dal DISI permette agli studenti di sperimentare esperienze di apprendimento innovative, anche grazie al coinvolgimento di attori industriali e lo sviluppo di progetti educativi dedicati (ad esempio, la Industrial AI Challenge). In questo momento di vertiginosa crescita dei temi legati all’AI, il DISI si dimostra pronto alle nuove sfide”.