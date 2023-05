Festival dell’Economia, la città di Trento si tinge di arancione

venerdì, 19 maggio 2023

Trento – Fervono i preparativi e la città di Trento comincia a tingersi di arancione, giungono nuove adesioni alla 18esima edizione del Festival dell’Economia di Trento.

Confermata la presenza della Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli che sarà a Trento venerdì 26 maggio. Debutta poi al Festival il nuovo Comandante Generale facente funzioni della Guardia di Finanza Generale Andrea De Gennaro.

Il Generale De Gennaro interverrà venerdì 26 maggio alle ore 11 in apertura del panel “Evasione fiscale, corruzione ed efficienza della pubblica amministrazione” intervistato dal Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini sul ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale e nella lotta alla corruzione. Un impegno al centro dell’azione di De Gennaro, anche nei diversi ruoli ricoperti nel corso degli ultimi anni di prestigiosa carriera, tra i quali spiccano quello di Comandante Provinciale di Roma, Direttore Centrale per i Servizi Antidroga presso il Ministero dell’Interno, Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale e poi dell’Italia Centrale, Comandante dei Reparti Speciali, Comandante Aeronavale Centrale e, in ultimo, Comandante in Seconda del Corpo.

A seguire si confronteranno sul tema il Presidente Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia, l’economista Carlo Cottarelli, Federico Maurizio D’Andrea, il Presidente Organismo di Vigilanza Banco Bpm, Erich Kirchler, Professor i.R. University of Vienna, e Luigi Mittone, Università di Trento.

Al Festival dell’Economia di Trento una mostra sulle donne

In occasione del Festival dell’Economia al Fuori Festival in piazza Santa Maria Maggiore a Trento Fondazione Franco Demarchi presenterà la mostra “Libere e sovrane: le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione”. Ventun pannelli ritraenti, con una combinazione di illustrazioni digitali e fotografie, personalità come Nilde Iotti, Angelina Merlin, Laura Bianchini, Maria Federici. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 18.30 in piazza giovedì 25 maggio, mentre dal 26 al 28 maggio i pannelli saranno visibili all’interno della sede della Fondazione Franco Demarchi.

Su questo stesso tema, il 25 maggio alle ore 17 sempre in piazza S.M. Maggiore, si svolgerà il talk “Donne che hanno fatto la storia della nostra democrazia”. Interverranno: Francesca Gennai, vicepresidente Fondazione Franco Demarchi, Angela Iantosca, Autrice di “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione”, Mara Rossi, coautrice della mostra e del libro “Libere e sovrane Le donne che hanno fatto la Costituzione”, e Giuseppe Ferrandi, direttore generale Fondazione del Museo Storico del Trentino.

Durante questo evento si svolgeranno una serie di talk, concerti e mostre, con l’obiettivo di offrire un palco per esplorare tematiche rilevanti nell’ambito dell’economia e della società contemporanea.

In questo contesto sarà presentata la mostra “Libere e sovrane: le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione”, curata e prodotta da Micol Cossali, Giulia Mirandola, Mara Rossi, Novella Volani, con le illustrazioni di Michela Nanut e la collaborazione di “Se Non Ora Quando Trentino”, A.N.P.I. Rovereto-Vallagarina, Casa delle donne Rovereto, ed è realizzata nell’ambito del progetto “I tanti volti delle donne” promosso dalla Comunità della Vallagarina, con il sostegno della Provincia autonoma di Trento.