Festival dell’Economia di Trento: tre Nobel, ministri e chiusura col presidente di Confindustria

domenica, 28 maggio 2023

Trento – Festival dell’Economia di Trento, ultima giornata con tre Premi Nobel, due ministri, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. La kermesse, giunta alla 18esima edizione e organizzata dalla Provincia di Trento con il Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing, ha richiamato migliaia di persone ai vari eventi nei primi tre giorni (foto © Domenico Salmaso)

Oggi al teatro Sociale, 10:15, è previsto l’incontro con Lech Walesa, premio Nobel per la pace 1983 ed ex Presidente della Repubblica di Polonia, sul tema “Solidarietà e valori nel XXI secolo”. Lech Walesa dialogherà con Gigi Donelli, caporedattore centrale news di Radio 24.

Oltre a Walesa, interverranno altri due Nobel: Muhammad Yunus (per la pace nel 2006) e Adam Riess (per la fisica nel 2011): il primo interverrà alle 12 in sala Depero su “Sostenibilità e sviluppo economico”, il secondo sul tema “Sorprese dall’espansione dell’Universo”, alle 16.15 nel palazzo della Regione.

Il ministro per l’estero Antonio Tajani, in programma alle 12:15 con un intervento sul tema “L’export dell’Italia, il motore del Paese”, si terrà in video collegamento dal Teatro Sociale con il Condirettore di Libero Pietro Senaldi. Anche il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini interverrà alle 15 in video collegamento. Il ministro dialogherà con il vicedirettore vicario del Sole 24 Ore Alberto Orioli sul tema “Infrastrutture, come può cambiare l’Italia” dal Teatro Sociale. Il Festival si chiude alle 18 al Teatro sociale con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che interverrà in video collegamento sul tema “Perché cambiare l’Italia conviene a tutti” in dialogo con la corrispondente del Financial Times Silvia Siorilli Borrelli.