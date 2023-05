Festival dell’Economia di Trento: numeri da record alla 18esima edizione

lunedì, 29 maggio 2023

Trento – Numeri da record per la 18esima edizione del Festival, organizzata dal Gruppo 24 ORE e da Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell’Università di Trento (foto © Domenico Salmaso) che si concluso ieri sera.

I dati confermano un successo oltre le aspettative, primo fra tutti per l’abbondante partecipazione, sia da parte del pubblico che degli oltre 650 relatori, di cui il 35% donne rispetto al 23% dello scorso anno, nei 270 eventi in programma tra Festival, “Fuori Festival”, “Economie dei Territori”, “Incontri con l’autore” e le dirette-evento di Radio 24. Tra il pubblico, tantissime le famiglie presenti, provenienti anche da fuori Trentino e una grande partecipazione di giovani, molti studenti universitari, ma anche di istituti di scuola secondaria superiore.

Significativi i numeri della rassegna con la partecipazione di 6 premi Nobel, 19 ministri e la premier Giorgia Meloni, oltre 90 relatori provenienti dal mondo accademico, 40 tra i più importanti economisti internazionali e nazionali, 60 rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, 35 relatori internazionali, ed oltre 40 tra manager e imprenditori di alcune delle maggiori imprese italiane e multinazionali.

Un festival ad alta tecnologia. Circa 130 tecnici audio e video impegnati nelle 21 location che hanno garantito in modalità on-demand la messa in onda della totalità degli appuntamenti e 90 di questi eventi in live streaming.

Un Festival rivolto in particolare ai giovani, con un fitto programma di 15 eventi a loro dedicati sia all’interno del Festival sia all’interno del FuoriFestival, tra cui i tre appuntamenti del “Festival dei giovani” dedicato agli studenti delle scuole superiori trentine e i due eventi in cui sono stati protagonisti gli studenti universitari che hanno presentato contributi sui temi del Festival. A questi si aggiungono il successo del Monopoly in Piazza Fiera, che ha registrato il tutto esaurito ogni giorno, e dei laboratori Economy Kids a cura di 24 ORE Cultura e Radio 24 per i bambini.

Sul fronte dell’informazione, l’Ufficio stampa della Provincia – che ha curato questo aspetto ed i rapporti con i media fin dalla prima edizione, 18 anni fa – ha mobilitato un centinaio fra giornalisti, personale amministrativo e di segreteria, operatori, fotografi, informatici. Circa 160 i comunicati stampa prodotti, di cui 14 in lingua inglese e tedesco.

511 i giornalisti e gli operatori accreditati quest’anno, di cui 350 presenti a Trento, con inviati dalle più importanti testate locali e nazionali e oltre 10.000 scatti fotografici. I primi dati della rassegna stampa, provvisori in quanto andranno aggiunte le uscite dei prossimi giorni, contano complessivamente 469 articoli sulle varie testate atesine, a cui si aggiungono 35 uscite in testate di altre regioni italiane. 4.672 gli articoli web e 191 i servizi radiotelevisivi. Per un bilancio del successo di pubblico, si consideri anche che, ad oggi, risultano 1.149 gli iscritti alla newsletter del Festival, a cui si aggiungono i 86 iscritti a quella in lingua tedesca e i 14 alla traduzione in lingua inglese.

Il Gruppo 24 ORE, presente con 200 persone tra redazione e azienda, ha messo in campo tutta la sua capacità di produzione informativa per raccontare le giornate del Festival realizzando quattro inserti dedicati alla manifestazione, a partire da venerdì 26 maggio fino a martedì 30 maggio, un super-dossier online sul sito del Sole 24 Ore e alimentando costantemente le piattaforme digitali ed i canali social. Radio 24, oltre ai 6 spettacoli live, ha trasmesso da Piazza Cesare Battisti 26 dirette dei programmi in palinsesto permettendo al pubblico di Trento di incontrare i propri conduttori preferiti e di vivere dal vivo le emozioni della radio live e del dietro le quinte. L’edizione 2023 del Festival ha registrato anche il record storico di partner della manifestazione: 44 i Business Partner che hanno aderito a cui si aggiungono, sette media partner: ElEconomista.es, Financial Times, Sky Tg24, Il Sole 24 Ore, Ilsole24ore.com, Radio 24 e l’agenzia Radiocor.