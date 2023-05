Festival dell’Economia di Trento, le governance secondo Paolo Scaroni presidente del Milan e di Enel

giovedì, 25 maggio 2023

Trento – Al Festival dell’Economia di Trento, è intervenuto Paolo Scaroni, presidente del Milan e neo presidente Enel, sulle governance.” La Lega calcio è proprietaria dei diritti tv e noi, società di calcio, campiamo di diritti televisivi. La governance è importante in primo luogo perché seduti allo stesso tavolo, con lo stesso potere decisorio, ci sono profili societari e sportivi molto diversi. Il secondo è il carattere dei presidenti delle squadre di calcio, io mi escludo, che sono un po’ sanguigni ed è tutto ipermediatico, e diventa un ingrediente di nervosismo”.

Inoltre Paolo Scaroni (nel video) intervistato al Festival dell’Economia di Trento si è sofferma sul tema anche nel settore del calcio: “Nonostante il clima tempestoso, arriviamo sempre a decisioni e sono decisioni che consentono di portare avanti la Serie A sono convinto che faremo meglio, non peggio, grazie alle decisioni che stiamo prendendo”. “Il fenomeno che mi sembra più recente, sul quale possiamo prestare il fianco alle critiche, è la qualità delle persone – ha concluso -. Facciano il comitato nomine, per esempio, ma le persone che ci mettiamo hanno le qualità e le competenze per quel ruolo”, ha dichiarato Scaroni intervenendo sul tema della governance delle società, parla così dei comitati nei cda “che anni fa nelle società non c’erano come ora”.