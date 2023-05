Festival dell’Economia di Trento, 1500 agenti hanno garantito la sicurezza

martedì, 30 maggio 2023

Trento – Festival dell’Economia all’insegna della sicurezza e tranquillità grazie ai diversi e molteplici servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal questore di Trento, Maurizio Improta.

Nelle diverse giornate che hanno interessato la manifestazione, dal 25 al 28 maggio scorsi, tutti i luoghi a ciò dedicati hanno visto la presenza di Forze dell’Ordine che, coordinate da circa 20 Funzionari della Polizia di Stato, hanno assicurato lo svolgimento pacifico e senza turbative degli incontri organizzati.

Un totale di quasi 1500 uomini impiegati, tra Questura, Reparti Mobili, specialità della Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine, Unità operative di Primo Intervento, polizia penitenziaria, Carabinieri e Guardia di Finanza, che sulla base di ordinanze del Questore hanno presidiato ogni punto strategico della città.

E nell’ambito delle attività operativa, anche il benessere degli stessi è stato assicurato.

Nelle stesse giornate, la mensa della Questura, per assicurare loro un congruo e lauto pasto, ha preparato tra primi, secondi, contorni e dessert 160 kilogrammi di pasta, 200 kilogrammi di carne e 500 kilogrammi tra latticini, salumi, verdure e frutta.

A ciò si aggiungono i pasti consegnati sul posto ad ogni singolo operatore impiegato nelle diverse piazze della città. È stato infatti quotidianamente loro consegnato un sacchetto integrativo con cibo e bevande per garantire un servizio efficiente e un maggiore benessere di impiego.

Il grazie quindi va a tutto il personale in servizio nelle giornate del festival che con professionalità e dedizione ha contribuito alla buona riuscita dello stesso.