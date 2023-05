Festival dell’Economia a Trento: tre incontri tematici a Euricse

martedì, 16 maggio 2023

Trento – Il Festival dell’Economia torna a Trento dal 25 al 28 maggio per la sua 18esima edizione, rinnovando l’attenzione sull’economia e sui grandi temi dell’attualità nazionale e internazionale. La manifestazione si propone di diffondere la cultura economica attraverso un evento capillare in tutta la città di Trento, coinvolgendo attivamente stakeholder, imprese, istituzioni, giovani e famiglie. Sarà inoltre un’occasione per riflettere e dibattere sulle linee guida del cambiamento attraverso un ricco calendario di incontri, eventi, talk e keynote che vedranno la partecipazione di opinion leader, premi Nobel e altri ospiti illustri del mondo accademico, economico, sociale, culturale e politico.

Nel programma di quest’anno, Euricse, l’istituto europeo di ricerca sull’impresa cooperativa e sociale, organizza tre panel tematici, promuovendo così il dialogo e il confronto su argomenti di grande rilevanza per un nuovo modello di sviluppo sostenibile: l’economia sociale, le comunità energetiche e l’amministrazione condivisa.

Sabato 27 maggio si terrà l’evento “Economia Sociale e politiche dell’Unione Europea” (dalle 11:45 presso Itas Forum) moderato dal segretario generale Gianluca Salvatori.

Interverranno Giuseppe Consoli, presidente di ITAS Mutua, Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, Sarah de Heusch, direttrice di Social Economy Europe, Antonella Noya, OECD LEED Programme.

Domenica 28 maggio i riflettori saranno puntati su “Nuovi modelli di collaborazione tra il pubblico e il Terzo Settore” (dalle 9.30 al Castello del Buonconsiglio, Sala Marangonerie).

Il direttore di Euricse Riccardo Bodini modererà l’incontro, che vedrà la partecipazione di Daniela Ciaffi, sociologa attiva in Labsus, Daria de Pretis, vicepresidente della Corte Costituzionale, Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, e Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale ISTAT.

Nel pomeriggio, per il format “Economia dei Territori”, si proseguirà con il panel “Comunità energetiche alla prova dei fatti” (dalle ore 14:30 alla Fondazione Caritro). Davide Tabarelli, fondatore e presidente di Nomisma Energia, si confronterà con Laura Borsieri, Responsabile Relazioni e Reporting, CEDIS Cooperativa Elettrica Storica, Sara Capuzzo, presidente di ènostra e Giacomo Cantarella, Business Development Manager presso EPQ.

Euricse ha inoltre collaborato con ITAS e Reale Mutua nell’ideazione del Premio Mutualità.

L’iniziativa, rivolta a Fondazioni, Mutue, Associazioni, Cooperative e Imprese sociali mette a disposizione un importo di 100 mila euro per premiare progetti di natura mutualistica ritenuti particolarmente validi o innovativi. I progetti verranno valutati da un comitato di esperti, tra cui il nostro segretario generale Gianluca Salvatori.

La proclamazione del vincitore avverrà venerdì 26 maggio (alle 15:30 presso Itas Assicurazioni – Sala Edo Benedetti), mentre la premiazione ufficiale si terrà a Roma il 30 maggio.