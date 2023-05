Festival dell’Economia a Trento, primi eventi sold out: il programma

giovedì, 25 maggio 2023

Trento – Festival dell’Economia, primi eventi sold out: oggi oltre 60 appuntamenti; alle 14 occhi al cielo per il passaggio di due velivoli dell’Aeronautica Militare. La rassegna ha preso in mattinata e la risposta del pubblico non si è fatta attendere. Un pubblico vasto, eterogeneo, nel quale spicca la presenza, fra gli altri, delle scolaresche che hanno raccolto l’invito a vivere da vicino i tanti approfondimenti in programma.

E proprio gli studenti hanno seguito con attenzione stamane, in una sala gremita a Palazzo Geremia, uno degli appuntamenti di apertura. Il professor Sergio Fab rini ha approfondito il ruolo dell’Europa nel nuovo ordine mondiale.

Fra i tanti appuntamenti in programma oggi, alle 10:45 l’evento “Le nostre idee di economia” nel quale Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, dialogherà su temi d’attualità al Teatro Sociale.

A mezzogiorno, il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni presiederà un dialogo sulle politiche economiche intitolato “La via europea alla crescita sostenibile”, presso la Sala Depero del Palazzo della Provincia.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto interverrà al Teatro Sociale alle ore 15 sul tema “L’Europa della Difesa”, ma poco prima, alle 14, occhi puntati al cielo per l’omaggio dell’Aeronautica Militare al Festival dell’Economia con il sorvolo di due velivoli AMX del 51° Stormo di Istrana, in occasione del Centenario della propria costituzione che cade quest’anno.

Alle 18, al Teatro Sociale andrà in scena la cerimonia inaugurale, nella quale saranno la giornalista Francesca Fagnani, insieme al cardinale Gianfranco Ravasi, a introdurre il tema “Il domani: oltre le illusioni e le delusioni”.