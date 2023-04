sabato, 8 aprile 2023

Valposchiavo – Torna il 20 e il 21 maggio 2023 il Festival delle erbe spontanee in Valposchiavo con un programma ricco di iniziative, laboratori e di ospiti speciali, e un pranzo spettacolare. E se due intensi giorni vi sembrano pochi, si propone anche la “Settimana delle erbe” per chi vuole godersi la natura e la vita della Valposchiavo con più tranquillità e rilassattezza.

Festival delle erbe spontanee

Il Festival delle erbe spontanee (foto © Alessandro Belluscio) si terrà sabato 20 e domenica 21 maggio all’insegna delle delizie gastronomiche e dei saperi da condividere. Il programma di sabato si svolgerà a Poschiavo e prevede innanzitutto vari laboratori alla mattina e al pomeriggio: come preparare il pesto selvatico, il dado con erbe selvatiche e verdure, incensi profumati per la casa, creme curative, fermentare le piante selvatiche, imparare a usare i fiori di Bach e scoprire il mondo dei licheni. Sono previste anche escursioni guidate. A fine giornata ci sarà l’incontro pubblico con Fèro, Ferruccio Valentini, raccoglitore di erbe e frutti, custode di antichi saperi legati al bosco che ci farà conoscere il suo particolare rapporto con la natura. Per concudere con uno squisito “erbitivo” (aperitivo di stuzzichini e bevande) preparato da Mariagrazia Marchesi e il suo team.

Domenica il festival si sposterà a Le Prese nella struttura Un tetto per tutti, dove ci saranno visite guidate, un mercatino di prodotti fatti con le erbe, intrattenimento per bambini, e un pranzo di alto livello preparato da Meret Bissegger, esperta di cucina naturale, Pietro Leemann, chef stellato, con le sue specialità gourmet, e Mariagrazia Marchesi e il suo team che propongono la specialità di casa, gli erboz.

Il programma nel dettaglio è consultabile sul sito web: festival-erbe.ch

Settimana della erbe

La Settimana delle erbe in Valposchiavo inizia il 16 maggio e termina il 23 dello stesso mese. Si può partecipare a visite guidate e laboratori pratici, conoscere esperti del settore, scoprire antichi e nuovi utilizzi con prodotti a base d’erbe e frutti selvatici e gustare i sapori della natura. In concreto si può vedere come Wanda prepara il sapone, fare un’esperienza nei prati fioriti di Cavaione abbinato a laboratori di autoproduzione con Anna Walker, naturopata, fitoterapeuta e appassionata di cosmesi naturale, e fare una visita guidata nei prati con Mariagrazia Marchesi e Meret Bissegger.

In questo periodo, inoltre, sarà possibile degustare degli squisiti menù a base di erbe in alcuni ristoranti della valle.

Info: copri i dettagli del programma sul sito web di Valposchiavo: www.valposchiavo.ch in Settimana delle erbe.

