Festival della letteratura su “Streghe e stregoneria fra Orobie e Retiche”

Albosaggia (Sondrio) – Primo festival della letteratura in provincia di Sondrio. Il programma del festival letterario di Albosaggia, giunto alla 13esima edizione consecutiva, é nel pieno dell’organizzazione: in primo piano gli scrittori – che come sempre si alterneranno nei salotti di discussione e approfondimento condotti da giornalisti ed esperti – e le pile della legna, vere e proprie opere d’arte realizzate negli angoli più belli del paese per dare vita anche quest’anno all’ormai attesissimo concorso, il primo nel suo genere nato in provincia di Sondrio.

Le date da segnare in calendario sono quelle di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio: il lungo fine settimana sarà animato dai libri e dagli incontri con gli autori, a cui saranno affiancati gli itinerari alla scoperta delle presenze misteriose e le letture, i laboratori per i bambini ed il teatro – danza, gli elaborati delle scuole e molto altro ancora.

Tema scelto per il 2023: streghe e stregoneria fra Orobie e Retiche. Tre giorni alla scoperta e riscoperta della parola scritta e narrata, del territorio e della sua storia, con appuntamenti che restituiranno luce e attenzione gli scorci più suggestivi, le frazioni più antiche, i luoghi più magici.

Nutrita e di alto livello la rosa degli autori che hanno accettato l’invito a partecipare, dai ricercatori delle società storiche alle firme più autorevoli in materia, sia del panorama locale che di quello nazionale: Michela Zucca e Marina Marazza; Giovanni Peretti, Augusta Corbellini e Valerio Giorgetta; Lucia Graziano, Luca Giarelli ed Enrico “Beno” Benedetti.

Per la Valle Camonica Luca Giarelli (storico e archivista della Società Storica e Antropologica di Valle Camonica) interverrà in dialogo sull’argomento “La grande caccia alle streghe in Valle Camonica del primo Cinquecento”.

L’intero programma si snoderà in pieno centro storico, fra il Giardino della famiglia Cortese – sede ormai naturale dell’iniziativa – e la piazza del Comune dove, fra le altre cose, sarà allestita la suggestiva mostra “Presenze misteriose sulle nostre montagne: gnomi e folletti, streghe e fate” firmata da Maurilio Donati, già in fase di progettazione negli spazi al piano terra del municipio.