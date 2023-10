Festival della Gioventù dell’Euregio in Val Badia: il racconto

domenica, 8 ottobre 2023

Val Badia – Concluso il Festival della Gioventù dell’Euregio in Val Badia. I giovani che in questi giorni hanno preso parte al Festival della Gioventù dell’Euregio in Val Badia hanno raccontato le loro impressioni nell’incontro conclusivo con l’assessore provinciale all’Istruzione e alla Cultura ladina, definendo l’evento stimolante e una buona occasione per stringere amicizie transfrontaliere e superare le barriere linguistiche. La giornata conclusiva della “quattro giorni” era iniziata con un dibattito sul futuro dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Sotto i riflettori multilinguismo, cultura e turismo

La dodicesima edizione del Festival della Gioventù dell’Euregio si è svolta dal 4 al 7 ottobre in Val Badia ed è stata dedicata a “multilinguismo, cultura e turismo”. Per quattro giorni, 36 studenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni provenienti da tutti e tre i territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino hanno avuto modo di conoscere la cultura, la lingua e la storia ladina e di scoprire la varietà del territorio. Un momento speciale per i partecipanti è stato un corso intensivo di ladino.

Il Festival della Gioventù dell’Euregio è iniziato presso l’Istituto ladino Micurà de Rü a San Martino in Badia: è stato il direttore Jürgen Runggaldier ad illustrarne ai ragazzi l’attività. Nei giorni successivi si sono susseguiti workshop con artisti al Museo ladino “Ciastel de Tor”, con una visita guidata dalla direttrice Katharina Moling, oltre a cicli di discussione sulla divisione centenaria della Ladinia con Dennis Dorigo, direttore dell’Istituto culturale ladino “Cesa De Jan”.

Visita ai musei e incontri con i “big” dello sport

Durante i quattro giorni del Festival, i giovani provenienti da Tirolo, Alto Adige e Trentino si sono confrontati con l’Euregio e con il tema “multilinguismo – cultura – turismo”. Il programma prevedeva anche una visita guidata al Museo della Grande Guerra al Forte “Tre Sassi” al Passo Valparola, nonché una visita al museo all’aperto sull’imponente cima del Lagazuoi, a Passo Falzarego.

Con il titolo “Eventi sportivi e turismo in Alta Badia”, si sono svolti incontri e dibattiti emozionanti con i grandi dello sport e i funzionari del turismo, oltre a uno sguardo rivelatore dietro le quinte di un hotel di La Villa.

Festival della Gioventù dell’Euregio premiato dall’UE

Nel 2014, il Festival della Gioventù dell’Euregio ha ottenuto dall’Unione Europea il secondo posto nel primo premio GECT “Building Europe Across Borders”. Da 12 anni il Festival dell’Euregio riunisce i giovani tra i 16 e i 19 anni provenienti dai tre territori dell’Euregio sotto il motto “Costruire insieme l’Euregio – Costruí deboriada la regiun europeica”.