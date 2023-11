Festival della famiglia in Trentino: divertimento e sport, le novità

giovedì, 16 novembre 2023

Trento – Non solo seminari scientifici al Festival della famiglia di Trento, ma anche spazio allo svago e agli eventi culturali e sportivi.

Tra questi una novità, la prima edizione della Family Marathon, organizzata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento con il supporto di Uisp (Unione italiana sport per tutti). Ritrovo per i partecipanti domenica 3 dicembre ad ore 13.30, al Centro Servizi Santa Chiara in via Santa Croce 67. Una marcia non competitiva alla quale sono invitate a partecipare le famiglie con bambini piccoli e grandi e l’invito è esteso anche ai nonni e ai parenti. Altro evento sportivo del Festival è #SportInFamiglia, che si terrà sabato 2 dicembre, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso il PalaBocchi di via Santa Croce n. 67. Una bella occasione di vivere assieme – genitori con i figli – un pomeriggio con “assaggi” di sport non convenzionali per tutti i gusti: dall’acrobatica alla capoeira, dalla yoga alla giocoleria. Per entrambi gli eventi l’ingresso è gratuito ed è obbligatoria l’iscrizione sul sito www.festivaldellafamiglia.eu

Siete pronti per la prima maratona a Trento in “famiglia”? Il Festival ha in programma la Family Marathon, una camminata/corsa di 5 km non competitiva tra le vie del centro della città di Trento, aperta a tutti e libera dalle automobili. Per divertirsi in famiglia, con gli amici e in gruppi organizzati, camminando, marciando oppure utilizzando passeggini, roller o monopattini, un evento aperto a persone di tutte le età, che punta all’inclusione sociale e all’educazione allo sport: dedicata a tutti i corridori amatoriali e alle famiglie che vogliono vivere un’esperienza di puro sport e allegria. Alla fine della manifestazione saranno consegnati dei premi alle famiglie partecipanti con buffet e animazione per tutti.

#SportInFamiglia: Quanti genitori si lamentano spesso di non riuscire a trovare un punto d'incontro coi figli, spesso per un gap generazionale. Invece allenandosi insieme si potranno condividere momenti, consigli, la passione per un'attività. #SportInFamiglia è un percorso motorio attraverso quattro discipline non convenzionali: Giocoleria, Acrobatica, Yoga e Capoeira. Da semplici esercizi ai più complessi pensati appositamente per tutta la famiglia. Un percorso che mostra la semplicità dello stare bene con sé stessi e con l'ambiente circostante con l'aggiunta di un paio di piccole sfide per grandi e piccini. L'obiettivo è uno: il Divertimento in Famiglia!

E’ obbligatoria l’iscrizione online per entrambi gli eventi gratuiti sul sito www.festivaldellafamiglia.eu.