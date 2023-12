Festival della famiglia, gli appuntamenti della quinta giornata

mercoledì, 6 dicembre 2023

Trento – Quinta giornata del Festival della famiglia 2023. Il programma di mercoledì 6 dicembre prevede 4 appuntamenti. Si inizia la mattina con il Matching day tra aziende certificate Family Audit e la consegna del premio giornalistico “Giovani e futuro”. Nel pomeriggio convegno sulle politiche per favorire la transizione die giovani all’età adulta e seminario sul Piano di uguaglianza di genere adottato dalla Provincia.

La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria online su www.festivaldellafamiglia.eu.

I programmi dei workshop del Festival della famiglia, mercoledì 6 dicembre, sono i seguenti:

Mercoledì 6 dicembre – 7° Matching Day tra aziende certificate Family Audit

orario: 9.30 – 15.30 – sede: Aule Tsm, Via Giuseppe Giusti, 40 – Trento

A cura di Tsm-Trentino School of Management e Ufficio Family Audit dell’Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento.

L’edizione 2023 del Matching Day, come ogni anno, offre uno spazio di confronto, discussione e scambio di idee ed esperienze tra le organizzazioni certificate Family Audit allo scopo di favorire tra i partecipanti la reciproca conoscenza e la condivisione di buone pratiche e al contempo di stimolare riflessioni e piste di sviluppo innovative dello standard Family Audit. Sarà esclusivamente in presenza e l’obiettivo, in coerenza con il tema del Festival della famiglia, è quello di offrire alle organizzazioni, sulla base dei percorsi Family Audit intrapresi, elementi di riflessione utili a rilevare eventuali divari nei contesti lavorativi e ad immaginare strategie e condizioni favorevoli per una loro riduzione e/o superamento.

Mercoledì 6 dicembre – Consegna premio giornalistico “Giovani Futuro”

orario: 11.00 – 12.30 – sede: Palazzo della Provincia autonoma di Trento, Sala Belli, piazza Dante, 15 – Trento

A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento – settimanale Famiglia Cristiana.

Consegna dei premi della prima edizione del premio giornalistico nazionale “Giovani e futuro”, promosso dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con il settimanale Famiglia Cristiana. Il Premio vuole porre l’attenzione sulla centralità della condizione giovanile nella costruzione della famiglia e della società di domani, accendendo i riflettori sulle problematiche che attanagliano le nuove generazioni e premierà i migliori servizi giornalistici che abbiano affrontato e raccontato questa dimensione con inchieste, reportage, interviste. I destinatari del bando sono giornalisti fino ai 35 anni d’età. Tre i premi previsti dal bando alle rispettive sezioni: 1) carta stampata; 2) servizi radio televisivi; 3) articoli su stampa online o di agenzia stampa. Presidente della giuria di valutazione è Susanna Petruni, giornalista Rai. Il premio si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige ed è sponsorizzato dal Lions Club Trento Host.

Mercoledì 6 dicembre – Politiche strutturali e sperimentali della Provincia autonoma di Trento per favorire la transizione all’età adulta dei giovani

orario: 14.00 – 15.30 – sede: Sala Aurora, Consiglio Provinciale, Via Manci, 27 – Trento

A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento.

Per favorire realmente la transizione all’età adulta dei giovani e renderli attivamente protagonisti del loro futuro, è necessario che le politiche e le azioni ad esse legate, siano, non solo basate su esigenze ed aspettative sentite e vissute come prioritarie dagli stessi interessati, ma anche pensate e programmate il più possibile in una dimensione di filiera. La possibilità di sperimentarsi in progetti di Servizio Civile Universale Provinciale per orientarsi nel mondo delle professioni e del lavoro; come la possibilità di fare un’esperienza di coabitazione attiva per emanciparsi dalla propria famiglia d’origine e nel contempo avvicinarsi al lavoro e della cittadinanza attiva, sono esempi concreti e virtuosi di ibridazione di politiche finalizzate a favore la transizione all’età adulta dei giovani, politiche che in aggiunta alla misura della Dote finanziaria, assumono anche una valenza di politiche a sostegno della famiglia e della natalità.

Mercoledì 6 dicembre – Il Piano per l’uguaglianza di genere della Provincia autonoma di Trento: uno strumento per le pari opportunità

orario: 15.30 – 18.30 – sede: Palazzo della Regione TAA, Sala di Rappresentanza, Piazza Dante, 16 – Trento

A cura di Umse pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità e Ufficio Family Audit dell’Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento – DOPAG (Dipartimento Organizzazione Personale e Affari Generali) – Tsm- Trentino School of Management.

Secondo il Rapporto Globale sul Divario di Genere, l’Italia è scesa dal 63° posto del 2022 al 74° posto nel 2023, su 146 Paesi: questo dato indica quanto sia un tema attuale. La Provincia autonoma di Trento, si è impegnata concretamente per garantire le condizioni per il perseguimento della parità di genere sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione. Ad ottobre 2023 è stato approvato per il triennio 2023-2025 il primo Piano per l’uguaglianza di genere (GEP): esso rappresenta lo strumento di programmazione in cui sono delineati interventi specifici sulla parità di genere rivolti al proprio personale dipendente e al contempo genera impatti positivi per la comunità trentina. L’evento sarà introdotto da un quadro generale sulle strategie a livello europeo e nazionale per superare il divario di genere. Seguirà la presentazione del Piano adottato dalla Provincia con un focus specifico su misure e azioni che saranno implementate.

Red. At.