Festival della famiglia a Trento: cinque appuntamenti nella giornata odierna

Trento – Festival della famiglia 2023, il programma della giornata di domani – martedì 5 dicembre – prevede cinque appuntamenti. Si inizia la mattina con Family Audit e Came4ra di Commercio il dialogo con le aziende su percorsi di innovazione; natalità e desiderio di famiglia. Nel pomeriggio “Una montagna di benessere” e come rispondere ai bisogni dei lavoratori in tema di welfare aziendale.

La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria online su www.festivaldellafamiglia.eu.

I programmi dei 5 workshop della seconda giornata del Festival della famiglia, di oggi sono i seguenti:

Valorizzazione del Marchio Family Audit: visibilità nel fascicolo d’impresa: orario: 9 – 10.30 – sede: Palazzo Trentini, Sala Aurora, Via Manci, 27 – Trento

A cura dell’Ufficio Family Audit dell’Agenzia per la coesione sociale, Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione della Provincia autonoma di Trento – CCIAA Trento – UNIONCAMERE.

Il Fascicolo informatico d’impresa, gestito dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 ss.mm., raccoglie e conserva i documenti amministrativi riguardanti l’attività delle imprese e gli attestati emessi da enti di certificazione o enti pubblici. Nel 2021 è stata avviata una progettazione strategica per l’inserimento della certificazione Family Audit nel sistema informativo del circuito camerale. A partire dal 1° giugno 2023 nel Fascicolo d’impresa sono visibili anche le informazioni relative alla certificazione Family Audit/Family Audit Executive di un qualsiasi soggetto iscritto al Registro d’impresa che ha aderito allo standard.

Dialogo con le aziende su percorsi di innovazione: Family Audit e certificazione di genere. Cerimonia di consegna dei certificati Family Audit e Family Audit Executive orario: 10.15 – 13.30 – sede: Fondazione Bruno Kessler, Aula grande, Via Santa Croce, 77 – Trento

A cura di Tsm-Trentino School of Management – Ufficio Family Audit dell’Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento.

L’incontro è l’occasione per sviluppare un dialogo e un confronto con aziende impegnate in percorsi certificativi Family Audit e di genere, grazie ad un lavoro di analisi comparativa effettuato sul campo nel corso del 2023. Protagoniste dell’evento sono le organizzazioni che nel 2023 hanno acquisito il certificato Family Audit o Family Audit Executive. Lo standard Family Audit è uno strumento di management e di gestione delle risorse umane a disposizione delle organizzazioni pubbliche e private che vogliono certificare il proprio impegno nell’adozione di politiche di gestione del personale orientate alla conciliazione vita – lavoro nell’ottica del benessere lavorativo e della parità di genere.

Natalità e desiderio di famiglia: cosa pensano e quale consapevolezza hanno i giovani?

orario: 11.00 – 12.30 – sede: Fondazione Franco Demarchi, Aula B3, Piazza Santa Maria Maggiore, 7 – Trento

A cura di Fondazione Franco Demarchi – Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento.

“Negli ultimi decenni in Italia si è assistito ad una crisi demografica e all’aumento degli squilibri generazionali. I/le giovani pur coltivando il desiderio di diventare genitori, spesso si trovano a dover posticipare la scelta di avere figli a causa del senso di incertezza e di insicurezza che vivono e che influenza la loro propensione a investire e progettare il futuro. Le nuove generazioni rappresentano la chiave fondamentale per agire sul cambiamento e per aprire una nuova fase di sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo. Per questo motivo la Consulta Provinciale per la Famiglia e l’Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia Autonoma di Trento, con la direzione scientifica della Fondazione Franco Demarchi, hanno promosso un’indagine per esplorare la consapevolezza, le aspettative e i desideri, le intenzioni e gli ostacoli dei/delle giovani sul tema.

Una montagna di benessere – orario: 14.30 – 16 – sede: Casa della SAT – Spazio Alpino, Via Manci, 57 – Trento

A cura della SAT Società degli Alpinisti Tridentini.

Che cos’è il welfare di montagna? Attraverso testimonianze concrete di chi vive e promuove le attività per bimbi, ragazzi, nonni e genitori in montagna, si realizza un processo gioioso di educazione della famiglia. Dalla serenità dello stare insieme all’aria aperta al benessere fisico e psichico, dalla condivisione di piccoli e semplici traguardi di oggi alla consapevolezza, che anche da grandi, è bello rimanere bambini curiosi, accorti, responsabili dei piccoli passi quotidiani. SAT presenta SAT FAMILY il nuovo marchio dedicato al welfare della montagna, dove la montagna si arricchisce di valori, scoperte, iniziative per promuovere gioia, benessere e salute a misura di bimbi, giovani e famiglie.

Dal welfare contrattuale al welfare aziendale: come rispondere ai fabbisogni di lavoratori e cittadini

orario: 15 – 17 – sede: Sala Corsi Autostrada del Brennero S.p.A. presso il Centro Direzionale Interporto di Trento, Via Innsbruck, 15 – Trento

A cura di Autostrada del Brennero S.p.A., Fondo Ventidue, Italian Welfare Srl.

In un contesto sociale ed economico in veloce trasformazione, dovuto anche alla fase post pandemica, cambiano radicalmente anche i fabbisogni delle persone. I trend dimostrano che si registra una sempre maggiore sensibilità ai temi della conciliazione vita-lavoro (la cd. Work life balance), dell’inclusione, della tutela delle diversità e, non da ultimo, del benessere “globale” (fisico e psicologico). Davanti a queste nuove sfide gli strumenti di welfare possono dare una concreta risposta a tali fabbisogni, a condizione che si intraprendano strategie sinergiche e coordinate da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali, delle aziende e dei policy makers nazionali e territoriali. E’ necessario quindi evidenziare le best practices virtuose realizzate sul nostro territorio dai vari attori, al fine di tracciare un percorso delle future iniziative ispirato ed orientato ai principi di sostenibilità, inclusività ed impatto sociale.