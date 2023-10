Festival dei vini verticali in Val di Cembra e Val di Fiemme

venerdì, 13 ottobre 2023

Cembra – Prosegueono le iniziatiova proposta da DOLO-VINI-MITI, il festival dei vini verticali in calendario tra Val di Cembra e Val di Fiemme

Il programma:

Venerdì 13 ottobre:

– Ore 10-13: Itinerario a piedi “Figlie del ghiaccio“, alla scoperta delle Piramidi di Segonzano

– Ore 16-18: Esperienze in cantina. Nello specifico, Barone a Prato di Segonzano propone “Gusto-di-vino”, visita guidata con degustazione di quattro vini accompagnati da un tagliere di prodotti locali, mentre Pietra di Confine di Faver “Storie tra viti e vini“, visita a questa neonata cantina della valle e degustazione di Mueller Thurgau

– Ore 18-20: Degustazione di confronto sulla viticoltura eroica, Slow Food Trentino, presso Cantina Zanotelli di Cembra. Andrea Miorandi di Slow Wine intervisterà online i produttori di Nebbiolo dei terrazzamenti di Carema e Dolcetto, introducendone la degustazione dei vini. Seguirà degustazione di tre vini del territorio cembrano.

– Ore 21-23: Spettacolo teatrale “Redivino”, storie di vino e di ebbrezza, a Grumes. Una performance di cabaret a cura di Teatri della Viscosa in collaborazione con Festival Contavalle.

Sabato 14 ottobre:

– Ore 10-12: Verticale Trentodoc con Roberto Anesi, miglior sommelier d’Italia AIS 2017, presso Cantina Corvée di Cembra, che prevede la degustazione di Opera Brut Nature di Corvée (2015, 2014, 2013), Salisa Zero di Villa Corniole (2016, 2014, 2012), Forneri Brut di Cantina Zanotelli (2019, 2013, 2007).

– Ore 14.30-18.30: Itinerario a piedi “Pane al pane, vino al vino” lungo il Sentiero dei vecchi mestieri di Grumes, tra antichi opifici – mulini, fucine e segherie – legati alla forza dell’acqua. Durante l’esperienza si approfondiranno metodi e valori della produzione della farina e differenze tra grani antichi e varietà moderne, anche attraverso una degustazione comparativa di pani di origini diverse accompagnati da un abbinamento vino.

– Ore 16-18: Esperienze in cantina. In particolare, distilleria Pilzer propone “Ti lascio distillare?“, percorso di visita per scoprire il processo di distillazione, in compagnia del mastro distillatore Bruno Pilzer, seguito da degustazione di grappe di monovitigno e riserva.

Ore 16-22: Caneve en festa a Cembra, cena itinerante tra gli avvolti del paese tra degustazioni, musica e folklore.

Domenica 15 ottobre:

– Ore 11-13: Aperitivo dolomitico presso Malga Varena in Val di Fiemme, preceduto da un breve trekking nella natura del Passo Lavazè. In degustazione, i vini più rappresentativi della Valle di Cembra e i prodotti della tradizione gastronomica locale.

– Ore 16-18: Esperienze in cantina. In particolare, Cantina Corvée di Cembra propone “Scala la montagna” con visita in cantina e degustazione di tre vini, mentre Cantina Pelz un apericena a cura del sommelier Marco Larentis, con quattro vini in abbinamento.

Info e dettagli su www.visitvaldicembra.it