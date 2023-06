Trento, Feste vigiliane: un lungo weekend di eventi e feste in piazza

venerdì, 23 giugno 2023

Trento – Feste vigiliane: gli appuntamenti in calendario, con proposte e spettacoli adatti per il pubblico di ogni età.

Si comincia dal mattino presto di domani – sabato 24 giugno – con il Mercato Contadino in Piazza Dante curato dalla Coldiretti Trento (dalle 7:30 alle 18), che alle ore 15 proporrà anche un laboratorio per bambini. In via Belenzani, invece, si potranno trovare i prodotti dell’artigianato artistico e non solo, offerti dalle aziende trentine all’interno della Corte dei Mastri a cura dell’Associazione Artigiani.

Nel pomeriggio il primo appuntamento è dedicato ai più piccoli con Vigiliane kids il programma realizzato da Haydn Education della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento. Dalle ore 16 alle ore 17.30 bambini e ragazzi potranno prendere parte agli interessanti laboratori realizzati nel cortile di Palazzo Geremia e Palazzo Thun dal Castello del Buonconsiglio, dal MUSE-Museo delle Scienze, dallo Studio d’Arte Andromeda e dalla Scuola di Circo Bolla di Sapone. E alle ore 18, gran finale al Giardino dei Poeti (Palazzo Geremia) con Storie di Gianni, spettacolo dedicato a Gianni Rodari proposto da Il Teatro delle Quisquilie.

Dopo aver fatto visita al Mercato del Borgo tra via S. Martino e il Parco della Predara, nella palestra delle scuole Sanzio (Piazza della Mostra) dalle ore 17 alle ore 20 sarà possibile partecipare ad un laboratorio di danze popolari per adulti a cura di 33Trent-in-folk.

Dal vicino Castello del Buonconsiglio alle ore 18 partirà l’esibizione itinerante dei cori del Trentino a cura della Federazione Cori del Trentino, che farà tappa anche al Teatro Sociale e alla Chiesa di S. Pietro. Oltre ai cori, sabato la città di Trento sarà ‘invasa’ anche dalle esibizioni di danza itineranti offerte dal gruppo Danticadanza, espressione dell’associazione Gruppo Culturale Zivignago 87 di Pergine Valsugana, che partirà alle ore 18 da Piazza Duomo e proseguirà successivamente verso Piazza S. Maria Maggiore e Piazza della Mostra.

Sempre alle 18, in questo caso a Palazzo Benvenuti, si svolgerà il secondo dei due incontri dedicati a questi 40 anni di Feste: un momento di incontro e confronto con i tanti protagonisti che hanno preso parte attivamente all’organizzazione della manifestazione dedicata a S. Vigilio.

Per la cena i più golosi potranno scegliere se andare in Piazza Venezia ad assaggiare le prelibatezze dei food truck, gustarsi i piatti tipici trentini cucinati al Bivacco dei Ciusi e dei Gobj (Cortile Liceo Prati), provare l’esperienza culinaria al buio a bordo del Dark on the road di AbilNova Cooperativa Sociale, oppure lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera medioevale al Circolo Redicoi, Reversi e Policarpi con La cena del viandante (pasta e fagioli, pane casereccio e formaggio).

Il programma serale sarà all’insegna della musica e della danza. Lungo il Fersina (Fersina Music Festival) ci sarà il concerto a cura di Giuseppe Marchi, con musica dalle ore 20 alle ore 24. In Piazza Battisti (Teatro Capovolto) alle ore 20.30 andrà in scena il Collettivo Rosario (collettivo di musicisti, performer e danzatrici) con Fio Azul, uno spettacolo di body music, mentre alle ore 21.30 Piazza della Mostra sarà teatro del concerto a ballo a cura di 33Trent-in-folk. Piazza Fiera ospiterà invece (ore 21.30) La notte delle danza, una grande serata curata dalla Federazione delle Scuole di danza che vedrà ospiti Maela Boltri e Cristian Magurano della Compagnia EgriBianco Danza.

Il compito di concludere la giornata spetterà infine allo spettacolo di danza aerea dal titolo Ad Astra. Nella suggestiva cornice di Piazza Duomo (ore 22), danze ed evoluzioni sospese si alternano a quadri scenici a terra con trampolieri in abiti luminosi creando visioni oniriche e immagini in grado di stupire e accompagnare il pubblico in un crescendo visivo e poetico. Uno spettacolo magico ed emozionante, realizzato in collaborazione con Wavents.