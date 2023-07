Festa patronale ed eventi sportivi: partita la stagione estiva a Ponte di Legno

lunedì, 3 luglio 2023

Ponte di Legno – Partenza alla grande della stagione estiva in Alta Valle Camonica: la festa patronale di Ponte di Legno con la sagra e le bancarelle per le via della zona centrale, tra via Cida, piazzale Europa e viale Venezia, ha richiamato turisti e residenti nei paesi della Valle Camonica e anche della vicina Val di Sole.

Fin delle prime luci della giornata di ieri sono state allestite le bancarelle e centinaia di persone hanno fatto visita, chiesto consigli, provato capi di abbigliamento ed è stata l’occasione anche di fare acquisti. Sono stati infatti presentati i prodotti tipici camuni, ma non sono mancate come di consueto bancarelle di dolciumi, il classico zucchero filato, e anche formaggio, miele e liquori dell’Alta Valle Camonica. Poi abbigliamento e calzature e artigianato con commercianti provenienti anche dalla vicina Valtellina e dalla provincia di Bergamo.

Intanto – nella zona di partenza della cabinovia – sono state posizionate le giostre che terranno banco fino al termine della stagione e anche i gonfiabili che hanno richiamato i bambini. Un’occasione in più per fare festa e per divertirsi. Come da copione la fiera di San Pietro e Paolo ha aperto la stagione estiva nel paese dalignese, che in questo weekend ha il pienone di presenze turistiche.

Infine due grandi eventi – Campionati italiani di pattinaggio e triatlhon StoneBrixia – hanno portato turisti in Alta Valle Camonica. I commentano si sprecano, e l’inizio della stagione è buono. Nel frattempo proseguono i campionati italiani con 400 atleti in gara, che si concluderanno il 7 luglio.

di Ch.P.