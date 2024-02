Festa olimpica per gli 83 anni di Franco Nones, con Moser e gli amici del Trentino

venerdì, 2 febbraio 2024

Castello di Fiemme – Festa grande all’Hotel Olimpionico di Castello di Fiemme per festeggiare il compleanno (83 anni) di Francesco Nones, patriarca dello sport Trentino e protagonista di una grande carriera sportiva (e professionale) affiancato dall’amata Inger Berneholm, che il compleanno lo ha festeggiato nei giorni scorsi. A festeggiarlo amici, giornalisti, amici con Francesco Moser, altro atleta simbolo dello sport trentino. Ad organizzare l’appuntamento il Guinness Club 92 di Trento con il presidente Giovanni Groff, Livio Guidolin e Piero De Godenz (nella doppia veste del C.O. di Fiemme 2026) che hanno consegnato a Franco il sigillo di socio onorario del Club. E poi il Club Olympia Sportmedia 2026 Trentino – Alto Adige Suedtirol con Diego Decarli e Franco Bragagna, oltre a Silvano Ploner e Remo Mosna. Foto @Remo Mosna.

Moser ha regalato a Franco una bottiglia del 51,151 TrentoDoc, con dedica, realizzata appositamente per la ricorrenza del record dell’ora. Si è poi brindato anche ai recenti compleanni di Maurizio Fondriest e di Tone Valeruz, lo sciatore dell’estremo della vicina Val di Fassa.

Nel palmares di Franco Nones ci sono dieci Campionati italiani, la partecipazione alle Olimpiadi di Innsbruck 1964 con un 10.o posto nella 15Km, un 4.o posto nella 50 km a Holmenkollen del 1964. Con tante vittorie nelle gare del Nord che negli anni sessanta, in assenza della Coppa del Mondo nata nell’inverno 1973-1974, rappresentavano gli appuntamenti classici per i fondisti.

E poi le due grandi imprese: la medaglia di bronzo nella staffetta 4 x 10 km ai Mondiali di Oslo (dove chiuse al 6.o posto nella 30 km) e l’oro Olimpiadi di Grenoble 1968 vinto il 7 febbraio. Mese che nel 1994 ha visto l’oro conquistato nella 4x10Km da Giorgio Vanzetta e dodici anni dopo da Cristian Zorzi a Torino 2002, sempre in staffetta. Tre campioni olimpici in una piccola valle del Trentino quasi ai piedi delle Dolomiti.

Con questa impresa, che gli valse anche l’oro mondiale (allora le due gare coincidevano e veniva premiate entrambe), Franco Nones è diventato il primo fondista italiano a vincere una medaglia olimpica, il primo trentino e italiano a vincere l’oro e soprattutto il primo fondista non scandinavo a conquistare l’alloro olimpico. Grande impresa nella 30Km dominata con 50 secondi di vantaggio sul norvegese Odd Martinsen. Insomma, l’alloro olimpico ha coronato una grande carriera ed è frutto della sua caparbietà.

Oggi Franco Nones è felicemente padre, nonno e imprenditore nel settore commerciale (Nones sport) e turistico, con gli Olimpionico Hotel a Castello di Fiemme e Hotel Bellavista a Cavalese, sempre in Val di Fiemme. C’è il tuo zampino nella nascita della Marcialonga, delle gare di Coppa del Mondo in val di Fiemme, dei tre Mondiali FIS 1991, 2003 e 2013 e dell’arrivo in Trentino dei Giochi MilanoCortina2026. D’altronde l’oro olimpico lo conquistò con il numero 26. Ancora una volta è stato profetico.