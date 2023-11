Festa di Sant’Andrea a Malegno e consegna del premio Mites

lunedì, 27 novembre 2023

Malegno (Brescia) – E’ ricca di eventi la settimana della festa di Sant’Andrea, patrono di Malegno, e c’è grande attesa per la consegna del Premio Mites Terram Possident per la solidarietà e la pace, con la cerimonia che si svolgerà nella sala consiliare nella serata di giovedì 30 novembre. Tra le candidature figurano Giulia Bonomelli, consigliera da nove anni del Comune di Castegnato (Brescia), con delega alla pace e ai gemellaggi, Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, che dal 2018 si recano con altri attivisti vicino alla stazione di Trieste per accogliere i migranti provenienti dalla rotta balcanica.

Il programma, predisposto dalla parrocchia di Malegno con il Comune di Malegno e l’associazione E20Malegno, prevede oggi – lunedì 27 novembre – alle 20:30 un momento di preghiera nella parrocchiale; domani – martedì 28, alle 20:45, nella chiesa parrocchiale di Malegno concerto Coro Voci dalla Rocca di Breno, diretto dal maestro Piercarlo Gatti; mercoledì 29 novembre alle 20:30 nella sala consiliare la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli e presentazione del libro “Un insolito caso sul fiume Oglio”, scritto dai ragazzi delle scuole medie di Malegno.

Giovedì 30 novembre, giorno del patrono di Sant’Andrea, alle 14:30 un momento di svago dedicato ai più piccoli, con la proiezione di un film per bambini, la merenda e la tombolata, alle 19:45 Santa Messa solenne in onore del Patrono in parrocchiale e alle 21 nella sala consiliare del Municipio consegna del Premio Mites Terram Possident per la solidarietà e la pace.

Seguiranno altri appuntamenti: venerdì 1 dicembre alle 17:30 al centro anziani presentazione del vino Mites- vendemmia 2022 e degustazione con buffet, domenica 3 dicembre Santa Messa alle 11, seguita dal pranzo comunitario alle 12:30 all’oratorio, giochi da tavolo per bambini, ragazzi e adulti e alle 17:30 chiusura della festa con spettacolo per bambini delle elementari dal titolo “Storielle da brividi”, a cura del Circolo sul palco.