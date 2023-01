Festa di San Sebastiano: premiati gli agenti della Polizia locale di Brescia

venerdì, 20 gennaio 2023

Brescia – Sono 31 gli agenti della Polizia locale premiati oggi a Palazzo Lombardia, in occasione di San Sebastiano, giorno in cui si celebra la festa della Polizia locale, dal presidente di Regione e dall’assessore regionale alla Sicurezza. In particolare, 19 agenti sono stati premiati con la croce e il nastrino, gli altri 12 operatori di Polizia locale sono stati destinatari di menzione speciale e pergamena. Si tratta di personale che si è distinto per meriti speciali per episodi avvenuti nel 2021.

“Ho letto attentante le storie degli agenti premiati – ha detto il presidente – di chi ha messo a rischio la propria vita per difendere gli altri, per proteggere e tutelare la nostra sicurezza. Li ringrazio a nome di tutti i lombardi”.

L’assessore regionale alla Sicurezza nel suo intervento ha ricordato che “dal 2018 ad oggi abbiamo stanziato complessivamente oltre 50 milioni di euro per dotare le Polizie locali lombarde di strumentazioni all’avanguardia. Siamo l’unica Regione in Italia ad avere istituito un fondo di garanzia da destinare agli agenti a titolo di indennizzo, in caso di decesso o danni permanenti che derivino da un infortunio avvenuto durante lo svolgimento del servizio”.

L’assessore ha infine evidenziato le intese per la sicurezza nelle stazioni a Varese e Lecco e gli accordi di sicurezza integrata che hanno coinvolto i Parchi e le aree boschive lombarde.

ELENCO DIVISO PER PROVINCE

ATTRIBUZIONE DELLA CROCE E DEL NASTRINO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DISTINTISI PER MERITI SPECIALI NELL’ANNO 2021

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Brescia: Assistente esperto Alessandro Aronni, assistente esperto Federico Masiero, assistente esperto Giambattista Speziani, agente scelto Marzia Cenini.

Comune di Cellatica: Comandante Marco Matteo Mensi, specialista di vigilanza Andrea Vezzoli, specialista di vigilanza Domenico Barranca, assistente scelto Rossana Bonadei.

PROVINCIA DI MILANO

Comune di Cusano Milanino: Assistente Marco Laini

Comune di Garbagnate Milanese: Assistente esperto Marco VILLA

Comune di Milano (3 episodi): assistente Rosaria Cambria e agente Roberto Gioia. Agente Carmela Cambareri. Assistente esperto Vincenzo Micieli, assistente esperto Daniele Nuzzo e agente Francesco Matteucci.

PROVINCIA DI PAVIA

Comune di Mortara: Assistente esperto Stefano Lasagna, assistente Alessandro Pidutti.

Amministrazione Provinciale di Pavia: Commissario capo Cristian Blora

MENZIONE SPECIALE CON ATTRIBUZIONE DI PERGAMENA

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Calcinato: Vice Commissario Oscar Saetti, assistente Massimiliano Cravos.

Comune di Quinzano D’Oglio: Assistente Michele Secchi

PROVINCIA DI COMO

Comune di Cantù: Comandante Vincenzo Aiello, Commissario capo coordinatore Gabriele Caimi, Commissario capo Alessandro Baroc, vice Commissario Sergio D’Angelo.

PROVINCIA DI MILANO

Comune di Rozzano: Comandante Samanta Zacconi, Vice Commissario Alessandro Bottari, agente Marco Tanzillo.

PROVINCIA DI PAVIA

Comune di Stradella: Assistente Marco Marini, assistente Alessandro Iula.