Festa di Ognissanti: a Trento il messaggio dell’arcivescovo Tisi

mercoledì, 1 novembre 2023

Trento – Festa di Ognissanti, nel pomeriggio si è svolta la celebrazione nel cimitero di Trento: “Dio è una virgola, non un punto. Ama fare e ricevere domande”, sono le parole con le quali l’arcivescovo Lauro Tisi ha paerto l’omelia.

“Il terreno del morire, da sempre è fecondo di domande“, nota l’arcivescovo, distinguendo tra le domande originate da una “riflessione astratta attorno alla morte” oppure dall’”esperienza del morire delle persone che ti hanno amato e che hai amato”.

Monsignor Tisi (nel giorno del suo 61° compleanno) prova a filtrare l’attualità – il “sangue versato di tanti innocenti, la morte inferta con inaudita crudeltà” – alla luce della Parola di Dio e in particolare del testo dell’Apocalisse, per giungere infine a sottolineare come “Dio, amante della virgola, è irriducibile nel rilanciare continuamente la speranza, facendo nascere ogni giorno uomini e donne che alla logica del dare la morte sostituiscono il regalare la propria vita”.

“Proprio in queste ore drammatiche – aggiunge – , mentre l’umanità da un lato registra incredibili sviluppi nella tecnologia e prospetta scenari di grande cambiamento, dall’altra, tragicamente, rischia di cancellare sé stessa con l’indebolimento del sistema democratico, il ritorno tragico dei nazionalismi, il ricorso sistematico alla forza e alle armi”. “A questa umanità si rivolge oggi l’Uomo delle Beatitudini che regala a ogni uomo e ogni donna le fonti della vita, l’antidoto alla morte e alla dissoluzione dell’umanità” attraverso la “riscoperta – conclude Tisi – del grazie”, la “via della pace, del dialogo e della mitezza”.