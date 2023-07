Festa dell’Unità Itinerante di Valle Camonica: incontro sulla Giustizia a Darfo

lunedì, 10 luglio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Si terrà a Darfo Boario Terme, presso l’hotel Brescia, in via Zanardelli, alle 20:30 di venerdì 14 luglio 2023 l’incontro su “Riforma della giustizia: Quale giustizia?”.

L’evento è il secondo appuntamento della “Festa dell’Unità Itinerante di Valle Camonica“, organizzata dalla zona del Partito Democratico di Valle Camonica.

“La Valle è un territorio esteso, ricco di specificità. Per questa estate, abbiamo voluto organizzare un ciclo di incontri in diversi paesi, dove parleremo delle nostre idee e delle nostre proposte per affrontare i cambiamenti della società”, dice il segretario del Pd camuno, Pier Luigi Mottinelli.

“Vogliamo partire dal lavoro, uno dei temi che più ci sta a cuore – prosegue Mottinelli -. Di fronte ai mutamenti degli ultimi anni, la politica deve finalmente dare risposta a chi ha un lavoro precario, a chi deve aggiornare la propria professionalità, a chi è in difficoltà. Per questo abbiamo unito il lavoro al welfare e alle nuove povertà. Vogliamo una piena attuazione dell’articolo 4 della Costituzione: il lavoro è un diritto, e ciascuno deve concorrere al progresso della società, secondo le sue possibilità”.

Il 14 luglio, dopo il saluto introduttivo del segretario del Circolo Pd di Darfo, Elena Richini, interverranno Michele Zanardi, segretario Pd Provinciale Brescia, Dante Daniele Buizza presidente assemblea PD Brescia, Nicola Fiorin, responsabile giustizia PD Brescia, Pier Luigi Milani dell’associazione avvocati di Valle Camonica. Le conclusioni saranno affidate al deputato PD Alfredo Bazoli. La serata sarà moderata dal professor Tino Bino.

“Questo è solo il 2° appuntamento della nostra Festa dell’Unità Itinerante – conclude Mottinelli – stiamo già organizzando altri incontri per parlare di diritto alla salute, di trasporti, ambiente, scuola,… siamo un grande partito e come tale vogliamo dire la nostra sulle principali sfide del nostro tempo. E sempre con Partito Democratico – Zona di Valle Camonica pdvallecamonica16@gmail.com – seguici su Facebook o Instagram Valle Camonica un’ottica dal basso verso l’alto: chiameremo parlamentari, rappresentanti regionali e altre figure autorevoli, ma le facciamo confrontare con i nostri territori e le nostre istanze, in un dialogo produttivo. E possiamo affermare, con orgoglio, di essere l’unico partito a fare questo”.