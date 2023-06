Festa dell’Arma a Bolzano: tutti i carabinieri premiati

lunedì, 5 giugno 2023

Bolzano – Celebrati i 209 anni dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri in Trentino Alto Adige nella caserma intitolata al capitano Gentile, sede del Comando legione carabinieri Trentino Alto Adige, alla cerimonia hanno preso parte autorità regionali e provinciali, cittadini e familiari.

Il comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, Generale Roberto Riccardi, ha presieduto la cerimonia, iniziata alle 10, alla presenza delle massime autorità civili e militari, dopo aver passato in rassegna lo schieramento, costituito dalla bandiera di guerra del 7° Reggimento Carabinieri, da carabinieri in grande uniforme speciale, simbolo della tradizione e delle origini dell’Arma, da una rappresentanza dei Comandanti di Stazione della provincia di Bolzano, figure centrali del legame dell’Arma con la cittadinanza, da militari del 7° Reggimento di Laives in uniforme operativa e policroma, da militari del 3° Nucleo Elicotteri di Bolzano, nonché del Nucleo Cinofili, rocciatori e sciatori del Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena oltre a ciclisti e motociclisti. Dietro lo schieramento sono stati esposti i veicoli in dotazione, l’intramontabile VM90, le Alfa Romeo, una motoslitta, le motociclette Ducati e Yamaha.

Nel corso della celebrazione sono stati premiati i militari della Legione CC Trentino Alto Adige che si sono particolarmente distinti in attività di contrasto alla criminalità e in altre attività di servizio in Italia e all’estero. Tredici militari sono stati premiati per l’attività di contrasto al crimine in indagini antidroga. Sei hanno ricevuto un riconoscimento per aver salvato delle vite da imminente pericolo. Tre, infine, si sono particolarmente distinti in servizi prestati all’estero in missioni di cooperazione internazionale.

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher ha ringraziato l’Arma per l’apporto di nuove forze “fresche”, mentre il Prefetto Vito Cusumano, Commissario del Governo, a margine della cerimonia, ha ringraziato il Generale Riccardi e ha rinnovato il proprio apprezzamento “per il qualificato contributo prestato ai cittadini dell’Alto Adige da tutte le donne e gli uomini dell’Arma che presidiano assiduamente il territorio garantendone la sicurezza e assicurando la loro presenza presso tutte le numerose comunità locale”.

Al termine della cerimonia il Generale Riccardi ha inaugurato la mostra d’arte intitolata “Nei secoli ritratti” in cui sono esposte fotografie risalenti a tutto il ventesimo secolo e dipinti raffiguranti carabinieri oltre a uniformi storiche (la più antica addirittura del 1848) e un campionario di opere del maestro Mario Dall’Aglio, bolzanino di adozione e legato all’Arma da appartenenza familiare.

I premiati

Carabinieri Alessandro SANNA e Michele VARONE, effettivi alla compagnia CC di Brunico

Encomio del Comandante della Legione Carabinieri Trentino Alto Adige Addetti ad aliquota radiomobile di compagnia distaccata, con ferma determinazione e generoso slancio, intervenivano in soccorso di una minore seduta sui binari della ferrovia con intenzioni suicide, riuscendo a trarla in salvo pochi istanti prima del sopraggiungere del convoglio ferroviario.

Brunico, 15 marzo 2023.

Maresciallo Capo Antonino LOMBARDI effettivo al 7o Reggimento CC “Trentino Alto Adige”

Elogio del Comandante della Missione bilaterale di supporto in Niger

Capo istruttore del mobile training team carabinieri “API/SOS” della Missione bilaterale di supporto in Niger ha conseguito straordinari

risultati durante le attività addestrative svolte a favore delle forze del Niger. Chiaro esempio di maresciallo dei carabinieri che ha contribuito a esaltare l’immagine dell’Arma, dando lustro alla Difesa italiana in un contesto internazionale.

Niamey (Niger) 6 febbraio 2023

Carabiniere scelto Diego FLORIO, carabiniere Giuseppe GIAIMO, effettivi alla compagnia CC di Egna

Encomio del Comandante della Legione CC Trentino Alto Adige

Addetti a stazione distaccata, dando prova di generoso slancio ed elevata professionalità, afferravano e bloccavano un uomo che minacciava di lanciarsi da un ponte nel fiume in piena sottostante, traendolo in salvo.

Bronzolo, 7 giugno 2022.

Maresciallo Maggiore Harald HOPFGARTNER, Maresciallo Maggiore Moritz GOLLER, Maresciallo Lisa RATSCHILLER, Brigadiere Capo QS Fabio AMATO, Carabiniere Mirco INCORVAIA, effettivi alla compagnia CC di Brunico

Encomio del Comandante della Legione CC Trentino Alto Adige

Addetti ad aliquota operativa e a stazione distaccata, dando prova di elevata professionalità, senso del dovere e spiccato acume investigativo, partecipavano a complessa attività d’indagine che consentiva di individuare e arrestare cinque componenti di una setta religiosa mistico esoterica responsabili di ripetuti maltrattamenti fisici e psichici nei confronti di due minori di 14 anni.

Valle Aurina, agosto-dicembre 2021

Brigadiere Stefano VENTURUCCI, Appuntato Scelto Matteo CIRCELLI, effettivi alla compagnia CC di Merano Encomio del Comandante della Legione CC Trentino Alto Adige

Addetti ad aliquota radiomobile di compagnia distaccata, con elevata professionalità e acume investigativo, a seguito di perquisizione d’iniziativa rinvenivano 34 chilogrammi di marijuana e 600 grammi di cocaina, arrestando per detenzione ai fini di spaccio un individuo poi condannato.

Merano, 21 novembre 2022

Luogotenente Cristian ZANIER, Maresciallo Capo Alessandro BISEGNA, Brigadiere Capo Alfredo BEZ, Brigadiere Antonio GIULIANI, Appuntato Scelto Gerlando RUSSO, Appuntato Gaia VUERICH, effettivi alla compagnia CC di Cavalese

Encomio del Comandante della Legione CC Trentino Alto Adige Comandante di nucleo operativo radiomobile e addetti ad aliquota operativa di Compagnia distaccata, a termine di complessa attività d’indagine disarticolavano un sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’arresto di cinque persone, il deferimento in stato di libertà di ulteriori sedici correi e il sequestro di un significativo quantitativo di droga.

Trentino Alto Adige, Veneto e Puglia, ottobre 2021 – febbraio 2023 premiandi ricompensa motivazione

Appuntato Scelto QS Anton RECHENMACHER, effettivo alla compagnia CC di Merano, già in servizio presso l’Ambasciata italiana a Vienna

Elogio dell’addetto per la Difesa presso l’Ambasciata d’Italia di Vienna

In forza all’ufficio dell’addetto per la Difesa presso l’ambasciata d’Italia a Vienna, con esemplare senso del dovere ed eccezionale capacità organizzativa, in occasione della crisi in Ucraina, ha dimostrato un notevole spirito di iniziativa, contribuendo significativamente ad accrescere il prestigio delle Forze Armate italiane nei consessi nazionali e internazionali, dando lustro all’Ufficio militare e alla propria Forza Armate.

Vienna (Austria), 1° agosto 2022

Carabiniere Scelto Patrizia SINGARELLA, Carabiniere Davide BELLIERO, effettivi alla Compagnia CC di Bolzano

Elogio del Comandante della Legione CC Trentino Alto Adige Addetti a sezione radiomobile di compagnia capoluogo, con spirito d’iniziativa e non comune senso del dovere, soccorrevano un uomo che minacciava di gettarsi nel fiume dal parapetto di un ponte, traendolo in salvo.

Terlano (Bolzano) 9 giugno 2022

Maresciallo Ordinario Davide PREDA, effettivo alla Stazione CC di Selva di Val Gardena

Encomio del Comandante dell’European Union Naval Force in the Mediterranean

Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, addetto alla crime information cell presso l’Operation headquarters di EUNAVFOR Med “Irini”, chiamato a collaborare con enti nazionali e internazionali, ha operato con autorevolezza,professionalità ed acuta perizia, consapevole dell’importanza e della delicatezza del proprio ruolo, contribuendo, in maniera encomiabile e tangibile, all’accrescimento dell’immagine della Nazione in un contesto interforze e internazionale, fornendo lustro e prestigio all’arma dei carabinieri e alle forze armate italiane.