Festa della Polizia di Stato, la cerimonia, i dati e i premiati in provincia di Trento

mercoledì, 12 aprile 2023

Trento – Festa della Polizia di Stato in provincia di Trento: il questore di Trento, Maurizio Improta ha tracciato il bilancio dell’attività. Durante il periodo di riferimento la Divisione Gabinetto ha emesso n. 2.548 ordinanze di cui n. 700 per eventi di Ordine Pubblico. Sono stati svolti 4.706 servizi di Ordine Pubblico e sono state impiegate n. 9.734 unità di elementi territoriali, di cui n. 5.050 dei Reparti inquadrati e n. 968 del Reparto Prevenzione e Crimine.

Nel periodo preso in esame sono stati controllati 767 esercizi pubblici e attività, di questi 4 sottoposti a chiusura ai sensi dell’art. 100.

In ambito provinciale sono state arrestate e denunciate complessivamente:

– PERSONE ARRESTATE: N. 110

– di cui arrestate nel settore stupefacenti: N. 23

– PERSONE DENUNCIATE IN STATO DI LIBERTÀ: N. 1575

L’attività di polizia giudiziaria per la lotta allo spaccio di droga ha portato al sequestro di 127 chilogrammi di sostanze stupefacenti ricoducibili a hashish, cocaina, eroina e marjuana.

Sequestrati complessivamente

– DENARO IN CONTANTI : € 181.587

– PISTOLE : N. 1

– ARMI DA PUNTA E TAGLIO: N. 31

– FUCILI: N. 1

• UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO

Le richieste di soccorso pubblico pervenute al “NUE 112” sono state complessivamente n. 13.714.

Nel corso delle attività sono poi state identificate (unitamente alle Polizie di specialità, Stradale e Ferroviaria) n. 84.727 persone, di cui n. 18.799 extracomunitari e verificati complessivamente n. 38.723 veicoli su strada.

Nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio sono stati, altresì, sequestrati n. 5 veicoli e ne sono stati rinvenuti n. 7 rubati.

• PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ DIFFUSA ED ORGANIZZATA

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILIEVO ESEGUITE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

SQuADRA MOBILE :

• gli arresti, operati il 7 Settembre del 2022, dei tre autori della rapina all’Urban Center di Rovereto, avvenuta il 24 agosto 20222;

• l’individuazione dei minorenni autori delle rapine al Parco San Marco nel settembre 2022;

• il fermo dell’autore del tentato omicidio, avvenuto l’8 settembre del 2022, alle “torri” di questa via Conci nel quartiere di “Madonna bianca”;

• l’arresto, in data 11 novembre 2022, degli autori di una rapina a minorenni all’interno della stazione ferroviaria;

• il sequestro, in data 23 dicembre 2022, di un immobile sito in questo capoluogo, nei pressi dell’ospedale Santa Chiara, poiché nel medesimo, che in teoria ospitava un centro-massaggi, di fatto veniva esercitata attività di prostituzione;

• l’individuazione degli autori dei furti alle “casette” dei mercatini natalizi, con recupero della refurtiva;

• l’arresto, il 30 dicembre 2022, di un cittadino nordafricano con un ingente quantitativo di eroina, suddivisa in vari panetti avvolti in cellophane, del peso lordo complessivo di 2160 grammi;

• la perquisizione che in data 13 marzo 2023 che ha consentito di rinvenire, in una cantina del quartiere “Cristo Re”, numerosa merce di provenienza furtiva, tra cui PC portatili, smartphone, biciclette da corsa ed elettriche, mono-pattini, TV, auto-radio, e vari pneumatici montati su cerchi in lega: molta della refurtiva è stata restituita o è in corso di restituzione ai legittimi proprietari;

• il fermo, in data 24 marzo 2023, dei due autori della tentata rapina a mano armata ai danni del titolare del “Bistrot viennese”, avvenuta la sera del 13 marzo 2023 in questo corso 3 Novembre;

• il fermo, in data 28 marzo 2023, dei componenti della cosiddetta “banca dei bancomat”, responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti contro il patrimonio, e segnatamente, ma non soltanto, furti, a seguito di deflagrazioni, presso sportelli ATM di filiali bancarie, furti di veicoli, tramite cui, sovente, porre in essere i furti precedentemente esposti, furti in danno di esercizi commerciali, furti su autoveicoli in sosta, nonché di associazione per delinquere finalizzata alla fabbricazione illegale, alla detenzione illegale ed al porto illegale in luogo pubblico di esplosivi, per mezzo dei quali porre in essere i furti presso sportelli ATM di filiali bancarie.

COMMISSARIATO RIVA DEL GARDA :

• Il 31 gennaio 2022 verso le ore 22:30, una donna di nazionalità italiana precipitava dal terzo piano dello stabile di residenza, a Riva del Garda (TN). Nonostante tempestivi soccorsi, prestati da personale paramedico del 118, la donna spirava alle ore 02:48 dopo alcune ore presso il pronto Soccorso del Nosocomio di Trento, dove era stata trasportata in urgenza con l’elisoccorso. Sul posto, nell’immediatezza, interveniva un equipaggio automontato e personale della Squadra Polizia Giudiziaria.

• Il convivente della donna, presente nell’appartamento al momento della caduta, riferiva alcuni dettagli che, alla luce delle prime investigazioni, apparivano contraddittori e bisognosi di ulteriori approfondimenti investigativi. Grazie ad una attenta analisi dei filmati di videosorveglianza, acquisiti da molteplici impianti sia pubblici che privati, presenti nel centro cittadino, la squadra investigativa, riusciva a ricostruire accuratamente i movimenti della coppia, durante tutto il pomeriggio precedente al fausto evento, potendo far emergere ulteriori discrepanze con le dichiarazioni rese dall’uomo. In particolare, si riusciva ad ottenere un filmato comprensivo di audio, nel quale si percepivano le voci di due persone in lite, nei secondi immediatamente precedenti alla caduta. Solo grazie all’intervento tecnico dei laboratori della Polizia Scientifica di Roma, che effettuavano una opportuna pulitura del segnale, eliminando il rumore di fondo, si sono potute distinguere chiaramente le voci della donna e del convivente, il quali, in effetti, nei momenti immediatamente precedenti alla caduta, stavano litigando furiosamente. Le investigazioni sono proseguite per tutto il 2022 e hanno permesso di acquisire ulteriori e molteplici indizi di reato a carico dell’uomo, riuscendo a smontare in toto la sua iniziale ricostruzione dei fatti. L’uomo veniva, pertanto, iscritto nel registro degli indagati. Ai primi di marzo 2023, acquisiti gli ultimi accertamenti tecnici, il PM titolare formulava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del convivente per il reato di omicidio volontario con l’aggravante di aver commesso il fatto contro la persona stabilmente convivente (artt. 575 e 577 comma 1).

• Ore 19:00 del 18 marzo 2022 la Volante interveniva per tentativo di suicidio a Riva del Garda, nei pressi dell’Hotel Excelsior, lungo la vecchia Gardesana occidentale, compiuto da un uomo di origini pakistane, soggetto allontanatosi dall’Ospedale Santa Chiara di Trento in data 19.03.2022. Lo stesso, braccato prima di poter compiere il gesto, veniva messo in sicurezza per poi essere elitrasportato presso il nosocomio dal quale si era allontanato

• Alle ore 17 circa del 28 aprile 2022, la Volante di questo Commissariato di P.S. effettuava un controllo specifico nei garage sotterranei di via Italo Marchi, quartiere popolare in cui più volte sono stati registrati fatti e traffici illeciti. Il controllo mirava ad un’autovettura in sosta che alla vista della Volante riprendeva la marcia. A bordo venivano identificati tre giovani, tutti con precedenti di polizia, due dei quali destinatari anche dell’avviso orale del Questore. Stante le circostanze gli agenti procedevano a perquisizione rinvenendo, nel vano portaoggetti dell’auto, un coltello a serramanico ad apertura a scatto della lunghezza complessiva di 21 centimetri. Gli agenti procedevano al sequestro del coltello indagando in stato di libertà, uno degli uomini.

• Alle ore 20.40 del 4 maggio 2022 la Volante di questo Commissariato controllava un furgone in sosta in un’area appartata con tre persone a bordo tra cui due giovani donne. Le circostanze contingenti inducevano gli agenti a procedere a perquisizione che permetteva di rinvenire dell’hashish. Al proprietario del furgone veniva ritirata la patente e segnalato all’autorità amministrativa ex ’articolo 75 DPR 309/90

• Il 31 maggio 2022 la titolare del ristorante “Mediterraneo” ubicato in questo centro cittadino, denunciava che, nella mattinata, ignoti si erano introdotti all’interno della sua attività commerciale e si erano appropriati della sua borsetta, che aveva lasciato su di una sedia nei pressi nella cucina. L’attività investigativa, esperita da personale della Squadra Polizia Giudiziaria, tramite un’attenta analisi delle telecamere istallate nel centro cittadino, riusciva ad individuare l’autrice del furto, la quale dopo essersi appropriata della borsetta veniva ripresa mentre saliva a bordo di un’autovettura Opel Zafira. Con la medesima tecnica investigativa si monitoravano si riusciva a ricostruire il percorso di detto veicolo riuscendo ad estrapolare dalle immagini la targa. Le successive investigazioni permettevano di identificare l’autrice del furto e il complice alla guida dell’autovettura, entrambi residenti a Trento.

• Nella serata del 26 giugno 2022, la Volante individuava due persone di nazionalità rumena segnalate da alcuni cittadini mentre esercitavano l’attività di accattonaggio con mezzi fraudolenti, esibendo documentazione false e permessi per la raccolta di fondi per associazioni con fini umanitari inesistenti. I due romeni sono stati deferiti all’A.G. ex art. 669 bis C.P

• Nel pomeriggio del 28 giugno 2022, la volante è intervenuta nei pressi della spiaggia di Riva del Garda dove una sedicenne aveva subito una rapina con pestaggio ad opera di una coetanea facente parte di un gruppetto di 7/8 minorenni. La vittima era in compagnia di altre tre ragazze minorenni due delle quali, nell’occorso, hanno subito pesanti palpeggiamenti da parte dei membri del gruppetto che veniva successivamente rintracciato. 5 componenti il gruppo, 4 ragazze ed un ragazzo, tutti minorenni sono stati deferiti all’A.G. Minorile per rapina e violenza sessuale

• Nel pomeriggio del 2 luglio 2022 la Volante individuava un soggetto che il precedente 22 maggio a Riva del Garda, in occasione dei festeggiamenti per la vittoria del Milan nel campionato italiano di calcio di serie A, si era reso responsabile del lancio di oggetti pericolosi e di frasi oltraggiose all’indirizzo degli agenti in servizio di OP. Il giovane veniva identificato e deferito all’A.G. per i reati di getto pericoloso di cose (art 674 c.p.) ed oltraggio a pubblico ufficiale (art 341bis c.p.)

• Nel pomeriggio del 18 luglio 2022, a seguito di segnalazione giunta attraverso il N.U.E., la Volante di questo Commissariato, a Riva del Garda, intercettava un camper, il cui conducente si era rifornito presso un distributore Eni della zona senza pagare il corrispettivo. Accertato che il veicolo montava una targa diversa da quella ripresa dal sistema di videosorveglianza del distributore, ovvero una targa diversa da quella montata all’atto del rifornimento, gli agenti procedevano a perquisizione rinvenendo nell’abitacolo una seconda targa che, all’occorrenza, poteva sormontare, mediante attacchi magnetici, quella effettiva del veicolo. La targa rinvenuta ed utilizzata per garantirsi l’impunità, già segnalata in ambito Schengen per fatti analoghi è stata sequestrata ed il proprietario del camper, denunciato per insolvenza fraudolente e segnalato all’autorità amministrativa per uso di targhe diverse con sequestro amministrativo del mezzo

• Il 21 luglio 2022 equipaggio Volante in servizio di controllo del territorio, effettuava un controllo di iniziativa di un’autovettura Nissan Micra che da Torbole saliva verso la località Busatte, utilizzando la stradina che passa dietro l’albergo SeeLe Garda Hotel, con all’interno oltre al guidatore una passeggera minorenne. Perquisizione ai sensi dell’art. 103 D.P.R. 309/90 permetteva di rinvenire nello zaino dell’autista tre buste in nylon contenenti complessivamente circa 92 gr. lordi di hashish e 48,00 gr. lordi di marijuana, nonché un bilancino di precisione. Successiva perquisizione domiciliare a casa del giovane permetteva di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso lordo complessivo di gr. 48,4 e di tipo marijuana per un peso lordo complessivo di gr.5,74, nonché denaro contante per un valore complessivo di € 2.340. Per quanto accertato il giovane veniva tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto agli arresti domiciliari. Successiva attività investigativa permetteva di appurare che l’arrestato utilizzava come canale di rifornimento della sostanza stupefacente una chat Telegram, sulla quale ordinava il narcotico pagandolo mediante transazioni in cripto-valuta tipo Bitcoin. L’analisi del conto corrente ha permesso di stimare il giro d’affari in circa 10.000,00 euro a partire dal primo gennaio 2022.

• Nella serata del 1° agosto 2022, la Volante è intervenuta per una persona che dopo aver forzato un posto di controllo e speronato una pattuglia dei carabinieri si era barricata in casa minacciando. La Volante, in ausilio ai colleghi dell’Arma, faceva irruzione nell’abitazione collaborando a neutralizzare il soggetto con l’uso del Taser.

• Nel pomeriggio del 28 settembre 2022 a seguito di ripetuti contatti telefonici da parte di personale di questo Commissariato, una minorenne ed il fidanzato col quale si era allontanata volontariamente dalla casa familiare nella notte tra il 4 ed il 5 settembre scorso, si sono spontaneamente presentati in questi Uffici. La giovane, in buono stato di salute, è stata riaffidata ai genitori mentre il fidanzato, maggiorenne, è stato deferito all’A.G. per sottrazione consensuale di minore.

• Nella mattinata del 06 ottobre 2022 la Volante controllava un minorenne nei pressi di un istituto scolastico che veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico di 19 cm con dispositivo di blocco della lama che veniva sequestrato. Il minore cittadino italiano, è stato deferito all’A.G. Minorile ai sensi del art. 4 della Legge 110/75.

• Nella mattinata del 10 ottobre 2022 la Volante, a seguito di una segnalazione di persona sospetta che si aggirava tra le auto in sosta, rintracciava ed arrestava per furto uno straniero a bordo di una bicicletta rubata poco prima all’interno di un’abitazione. L’arrestato è stato identificato ed associato alla Casa Circondariale di Trento.

• il 13 ottobre 2022, a seguito di accertamenti emergeva che un uomo di origini italiane, adibiva ad uso turistico un appartamento sito in Riva del Garda senza aver mai ottemperato all’obbligo di comunicazione delle generalità dei propri ospiti attraverso il sistema alloggiati della Polizia di Stato. Per quanto sopra è stato segnalato all’A.G. competente per la violazione dell’art. 109 comma 3 e 17 comma 1 del TULPS

• Nel pomeriggio 18 ottobre 2022 la Volante intercettava un’autovettura guidata da un soggetto di etnia Sinti stanziale a Riva del Garda e privo di patente perché revocatagli. Veniva deferito all’A.G. per guida senza patente con sequestro dell’auto priva di assicurazione obbligatoria RCA.

• IL 27 ottobre 2022 sullo specchio del Lago di Garda trentino personale della Squadra Acque Interne di questo Commissariato soccorreva un catamarano, adibito al trasporto pubblico, che per un’avaria stava scarrocciando verso gli scogli. Con l’ausilio di un’altra imbarcazione i 49 passeggeri veniva messi in salvo ed il catamarano in avaria trainato a riva.

• Nel pomeriggio del 27 novembre 2022 la Volante controllava l’autovettura Audi A4 targata CK613WP in transito con alla guida una persona priva di patente di guida perché revocata. Inoltre, l’autovettura era sprovvista di assicurazione obbligatoria RCA e già sottoposta a sequestro amministrativo. Il soggetto per utilizzarla ne aveva rimosso i sigilli e pertanto è stato deferito all’A.G. per guida senza patente e rimozione dei sigilli, nonché sanzionato in via amministrativa per aver condotto un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e privo di assicurazione con ulteriore sequestro del mezzo finalizzato alla confisca.

• Nella mattinata del 15 dicembre 2022, In seguito a perquisizione domiciliare, personale della Squadra Polizia Giudiziaria unitamente a militari della stazione Carabinieri di Arco, hanno tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo venivano rinvenuti, 419 grammi di sostanza stupefacente della caratteriste dell’hashish, 30.4 grammi di sostanza stupefacente dalle caratteristiche dell’hashish suddivisa in dosi, 17 grammi di sostanza stupefacente dalle caratteristiche della marijuana, 1.4 grammi di sostanza stupefacente dalle caratteristiche della cocaina, 13.5 grammi di sostanza polverulenta bianca da taglio e 1700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Come disposto dal Pubblico Ministero di turno, l’uomo veniva posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione

• Alle ore 20.00 del 7 gennaio 2023 si è presentato in Commissariato un minorenne extracomunitario non accompagnato e privo di documenti che asseriva di provenire dall’ hot spot di Mazara del Vallo (TP) presso cui era giunto nei mesi scorsi dalla Tunisia. Sentito il PM dei minori il giovane veniva collocato presso il Centro di Pronta Accoglienza S. Anna di Trento.

• Ore 18:20 del 4 febbraio 2023 la Volante procedeva al controllo di autovettura con 3 giovani a bordo. Sottoposti ad ispezione per la

ricerca di stupefacente venivano trovati in possesso di alcuni spinelli ed uno di loro, anche di un coltello a farfalla il cui possesso non era giustificato. Il coltello è stato sequestrato ed il giovane deferito all’A.G.

• Nella serata del 15 febbraio 2023 personale della Squadra Polizia Giudiziaria, unitamente a personale della Guardia di Finanza di Rovereto, procedeva a perquisizione locale e personale a carico di un cittadino italiano in regime di arresti domiciliari. Lo stesso veniva trovato in possesso di circa gr. 2500 di sostanza stupefacente del tipo HASHISH e pertanto veniva tratto in arresto ai sensi dell’art. 73 DPR 309/90, fotosegnalato ed associato alla casa circondariale di Spini di Gardolo Trento.

• IL 20 febbraio 2023 a Conclusione dell’attività d’indagine, il Commissariato di P.S. di Riva del Garda ha segnalato all’A.G. per il reato di rissa aggravata (art 588 c.p.), tre giovani catanesi ed un romagnolo di origine albanese: che durante i festeggiamenti del capodanno 2023 a Madonna di Campiglio, avevano partecipato ad una rissa all’interno di un locale pubblico nel corso della quale due di loro riportavano ferite lievi.

• Nel pomeriggio del 12 marzo 2023 la Volante del Commissariato ha indagato in stato di libertà per il reato di furto due persone sorprese a rubare in una libreria di Riva del Garda. Venivano deferiti all’A.G. ex art 624 e 625 CP in concorso.

• Il 29 marzo 2023 In esito all’attività di indagine seguita all’intervento della Volante del 9 marzo, quest’Ufficio ha deferito all’A.G, una cittadina italiana di origine romena, per rapina impropria (art 629 c.p.) in quanto l’8 marzo scorso presso il supermercato Poli di Riva del Garda, dopo aver occultato dei generi alimentari, usciva dall’esercizio commerciale senza pagare e guadagnandosi la fuga spintonando il direttore che le aveva chiesto di esibire la merce occulta.

• Il 21 settembre 2023 personale della Squadra Polizia Giudiziaria con la collaborazione di personale del Corpo Forestale della provincia di Trento predisponeva un servizio di O.C.P., a Riva del Garda in località Rocchettina a poca distanza dal sentiero della Pinza, ove era stata segnalata una coltivazione di due piante di Marijuana. Effettivamente, il 23/09/2023, la foto-trappola posizionata immortalava un giovane intento a potare dette piante, per poi inserire le parti ottenute all’interno di uno zaino. Il soggetto veniva intercettato non appena sceso sul fondovalle, da personale appostato in servizio di osservazione, che rinveniva in detto zaino rametti, foglie ed infiorescenze aventi le caratteristiche organolettiche della Marijuana. Successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire all’interno dell’abitazione ulteriori gr. 10,37 di sostanza stupefacente di tipo Marijuana già esiccata e pronta al consumo, altre sette piantine di Marijuana a vari stadi di maturazione piantumate in singoli vasi posizionati sul balcone ed una piccola serra da interni munita delle due specifiche lampade per la coltivazione della cannabis. Per quanto accertato e in attesa delle doverose analisi di laboratorio, il P.M. di turno disponeva di indagare l’uomo in stato di libertà. La sostanza in sequestro veniva pesata nell’immediatezza in circa gr. 2.484 complessivi, successivamente veniva preparata per le analisi mediante essicazione, riportando un peso complessivo di gr. 543.

COMMISSARIATO ROVERETO :

• In data 11aprile 2022, a seguito di indagini da parte del personale UIGOS, venivano indagati in stato di libertà per il reato di cui all’art. 655 C.P. e alcuni per art. 18 T.U.L.P.S. nr. ventidue persone, tutte appartenenti al Gruppo Anarchico Insurrezionalista.

• In data 15 aprile 2022 veniva indagata in stato di libertà una minorenne cittadina italiana, per il reato di Tentata Rapina Aggravata ai danni di altri due ragazzi minori.

• In data 28 aprile 2022 personale di questo Commissariato di P.S. unitamente a quello del R.P.C. “Lombardia”, nel corso di attività di controllo del territorio, arrestavano per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. nr.309/1990, due cittadini stranieri

• In data 25 agosto 2022 a seguito di indagini da parte del personale Anticrimine di questo Commissariato di P.S. venivano indagati per il reato di Rapina in concorso ai danni del titolare dell’esercizio commerciale “Bureau Valle” e di Resistenza a Pubblico Ufficiale, tre cittadini stranieri. Successivamente il G.I.P. presso il Tribunale di Rovereto, emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tutti e tre, misura eseguita dal personale di questo Ufficio Anticrimine in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Trento.

• In data 29 novembre 2022 a seguito di indagini da parte del personale UIGOS, venivano indagate in stato di libertà nr. 13 persone per il reato di cui all’art. 633 – 655 Codice Penale e art. 18 T.U.L.P.S. alcune delle quali appartenenti al locale Gruppo Anarchico.

• In data 1 dicembre 2022 a seguito di indagini da parte dell’Ufficio Anticrimine, venivano indagati per il reato di Rapina in concorso ai danni di un connazionale, due cittadini marocchini. Successivamente il G.I.P. presso il Tribunale di Rovereto emetteva ordine di custodia cautelare in carcere.

• In data 20 dicembre 2022 personale dell’Ufficio Anticrimine eseguiva l’arresto ex. art. 69/2005 (Mandato d’arresto europeo richiesto dalla Germania) nei confronti di un cittadino italiano residente in Germania, rintracciato in una struttura ricettiva della città di Rovereto.

• In data 27 marzo 2023, personale dell’Ufficio Anticrimine, dopo indagini scaturite dalla denuncia presentata da una minore incapace di tredici anni, individuava e segnalava alla Procura minorile di Trento due minorenni per il reato di Violenza Privata in concorso

NEL PERIODO DI INTERESSE, QUESTO COMMISSARIATO HA SVOLTO INDAGINI PER NR. SEDICI REATI COLLOCABILI NELLA FATTISPECIE DEL “CODICE ROSSO”.

• POLIZIA ANTICRIMINE

– AVVISI ORALI: N. 12

– PROPOSTE SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA P.S.: N. 2

– PROVVEDIMENTI DASPO: N. 22

– AMMONIMENTI PER VIOLENZA DOMESTICA N. 120

– AMMONIMENTI PER STALKING N. 67

– RIMPATRI CON FOGLI DI VIA OBBLIGATORI N. 9

– PROVVEDIMENTI DACUR N. 2

• POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

– PASSAPORTI RILASCIATI : N. 23269

– CERTIFICATI PER L’ESPATRIO – MINORI 15 ANNI: N. 2968

– AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

NUOVI RILASCI PORTO D’ARMI PER DIFESA PERSONALE N. 496

RINNOVI ANNUALI PORTO D’ARMA DIFESA PERSONALE N. 2020

CARTA EUROPEA ESPORTAZIONE ARMI N. 332

PORTO D’ARMI USO CACCIA E/O SPORTIVO N. 2446

PORTO D’ARMI PER DIFESA PERSONALE N. 70

PORTO D’ARMI PER GUARDIE GIURATE N. 84

DECRETO NOMINA GUARDIE GIURATE N. 163

NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI VOLO SPORTIVO N. 88

PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA EX ART. 100 N. 4

REVOCHE DETENZIONI ARMI N. 28

REVOCHE PORTI D’ARMA N. 20

SOSPENSIONI LICENZE PORTI D’ARMA N. 6

• UFFICIO IMMIGRAZIONE

– AUTORIZZAZIONE AL SOGGIORNO N. 20301

– PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORATORI STAGIONALI N. 751

– RIGETTI ALLE AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO N. 209

– N.O. AI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI N. 630

– DECRETI DI ESPULSIONE N. 108

– ORDINE DI ALLONTANAMENTO N. 97

– PERSONE ACCOMPAGNATE ALLA FRONTIERA O CIE N. 41

• POLIZIA STRADALE

L’attività svolta dalla Polizia Stradale, articolata in questa Provincia nella Sezione di Trento e Distaccamenti di Predazzo, Cles, Malè e Riva del Garda, è:

– PATTUGLIE DI VIGILANZA STRADALE EFFETTUATE: N. 4173

– PATTUGLIE DI SCORTA EFFETTUATE: N. 130

– PATTUGLIE DI POLIZIA GIUDIZIARIA N. 147

– INCIDENTI STRADALI RILEVATI: N. 386

(DI CUI 8 CON CONSEGUENZE MORTALI)

– CONTROLLI AL TASSO ALCOLEMICO EFFETTUATI: N. 19752

Nell’ambito dei controlli di polizia stradale, svolti anche dalle Squadre Volanti ed altri uffici di Polizia:

– CONTRAVVENZIONI ELEVATE : N. 9349

– PATENTI DI GUIDA RITIRATE: N. 509

– CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE: N. 257

• POLIZIA FERROVIARIA

L’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria, che in questa Provincia si articola in Sottosezione Polfer di Trento e Posto Polfer di Rovereto, ha condotto a:

– SCORTE EFFETTUATE A BORDO TRENO: N. 102

– PATTUGLIE AUTOMONTATE DI VIGILANZA LUNGO LE LINEE FERROVIARIE: N. 34

– MINORI RINTRACCIATI: N. 4

– CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO POLIZIA FERROVIARIA RILEVATE: N. 15

• CENTRO OPERATIVO PER LA SICUREZZA CIBERNETICA

Complessivamente l’attività espletata dal personale ha determinato l’adozione dei seguenti provvedimenti:

— TBYTE MATERIALE SEQUESTRATO N. 6500 GB

Nel periodo di riferimento si è rilevato un aumento delle persone denunciate in stato di libertà, rimanendo sostanzialmente invariato il numero dei reati informatici contro la persona, mentre appaiono in sensibile aumento, in linea con il trend nazionale, i reati informatici in materia di cybersicurezza.

In riferimento a quest’ultimo l’Ufficio in questione ha svolto una consistente attività volta a diffondere e promuovere un’adeguata cultura della sicurezza in campo informatico nel segmento produttivo e amministrativo, in tale direzione sono stati sottoscritti tre protocolli di intesa finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi critici (Dolomiti Energia Holding, SET distribuzione e Confindustria Trento) mentre continua l’impegno nell’implementazione di ulteriori analoghi accordi con operatori di servizi essenziali (O.S.E) e altri soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di prevenire e contrastare attacchi e danneggiamenti alle relative strutture informatiche.

Parallelamente è continuata con assiduità l’attività di sensibilizzazione ed informazione a favore di alunni delle scuole provinciali realizzando n. 50 interventi formativi on line in materia di prevenzione dei rischi connessi all’utilizzo della rete internet e delle nuove tecnologie di comunicazione, in occasione dei quali sono stati raggiunti circa 15.000 tra studenti, genitori, insegnanti ed operatori scolastici.

Nel medesimo ambito è stata realizzata, in collaborazione con il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento, la campagna di comunicazione denominata “Non isolarti fidati di noi”, volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo in ambito scolastico e della diffusione illecita di immagini di natura intima tra i giovani, attraverso internet e le moderne tecnologie di comunicazione digitale.

• SQUADRA NAUTICA RIVA DEL GARDA

L’attività svolta ha portato al conseguimento di:

– SOCCORSI A PERSONE – NATANTI ED IMBARCAZIONI: N. 156

– CONTROLLI AD UNITÀ NAVALI: N. 21

– ASSISTENZA A REGATE VELICHE: N. 15

• CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO DELLA POLIZIA DI STATO DI MOENA

Nell’ambito dell’attività specialistica del Centro Addestramento Alpino di Moena sono stati effettuati complessivamente n. 4797 interventi

di soccorso sicurezza in montagna, anche con l’ausilio delle unità

cinofile e della squadra di soccorso alpino, tra cui:

– INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI CON GLI SCI: N. 4797

1 (CON CONSEGUENZE MORTALI)

– INTERVENTI DI SOCCORSO PER INCIDENTI CON GLI SNOW BOARD: N. 832

– INTERVENTI DI SOCCORSO PER ALTRO N. 172

Le cause che hanno determinato i suddetti interventi di soccorso nello specifico si distinguono in:

– ACCIDENTALI N. 4163

– TRA PERSONE N. 760

– CONTRO OSTACOLI FISSI N. 16

– CONTRO OSTACOLI MOBILI N. 3

– ADIACENZE AGLI IMPIANTI N. 27

– IN SEGUITO A MALORE N. 185

– ALTRO N. 647

In relazione alla Legge Provinciale n. 7 del 21.04.87 e successive modifiche ed integrazioni, sono state contestate n. 193 violazioni amministrative (disciplina delle linee funiviarie e delle piste da sci), da parte del personale in servizio di “SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA”.

La squadra cinofila ha effettuato n. 4 ricerche di persone disperse a causa di valanghe e n. 5 ricerche di persone disperse in superficie.

Nel periodo luglio – settembre 2022 sono stati effettuati controlli del territorio in alta quota con utilizzo di e-bike impiegando n. 88 pattuglie per un totale di n. 176 operatori partecipando a n.30 manifestazioni ed effettuando n.10 soccorsi unitamente al Soccorso Alpino.

In occasione della tragedia a seguito del distacco di una calotta di ghiaccio sul ghiacciaio della Marmolada sono stati impiegati n.29 operatori e n.2 unità cinofile.

CONFERIMENTO DI RICOMPENSE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENCOMIO

Concesso: all’Agente della Polizia di Stato

Filip Schenk

Con la seguente motivazione: “per gli ottimi risultati ottenuti con il gruppo sportivo Fiamme Oro in occasione dei campionati europei giovanili (under 20), conquistando la Medaglia d’Oro nella disciplina arrampicata sportiva , specialita’ “boulder.”

Bruxelles, 2 Settembre 2018

ENCOMIO

Concesso: al Vice Questore della Polizia di Stato

Salvatore ASCIONE

Con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate qualità professionali, dirigeva un’attività di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un individuo, responsabile del reato di omicidio.”

Trento, 26 marzo 2018

ENCOMIO

Concesso: all’Ispettore Capo della Polizia di Stato

Carla GALLUCCIO

Con la seguente motivazione: “evidenziando elevate capacità professionali ed operative, coordinava un’attività di Polizia Giudiziaria, con la collaborazione del:

Sost. Comm. Norbiato Mauro

V.Sov. Mazzurana Marco

che si concludeva con l’esecuzione di 9 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di episodi di corruzione nella pubblica amministrazione relativamente ad appalti per l’acquisto di macchinari medico sanitari e gestione pluriennale dei servizi ospedalieri.”

Trento – Bolzano, 6 luglio 2018

ENCOMIO

Concesso: all’Agente della Polizia di Stato Laura ROGORA

all’Agente della Polizia di Stato Michael PICCOLRUAZ

Con la seguente motivazione: “per gli ottimi risultati conseguiti con la rappresentanza del gruppo sportivo fiamme oro, conquistando nella disciplina arrampicata sportiva la qualificazione alle olimpiadi di tokyo 2020”.

”

ENCOMIO

Concesso: all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato

Daniele VITTI

Con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate capacità professionali ed intuito investigativo, coordinava un’attività di Polizia Giudiziaria, con la collaborazione del:

Sov. CHISTE’ Cinzia

che si concludeva con l’arresto di due soggetti, responsabili di 3 rapine a mano armata perpetrate ai danni di una gioielleria, un ufficio postale ed una sala giochi.”

Trento, 5 dicembre 2018

ENCOMIO

Concesso

All’Agente Scelto Manuel BETTA

Con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate qualita’ professionali e senso del dovere, espletava un intervento di soccorso pubblico in favore di un soggetto con intenti suicidi”.

Milano, 4 giugno 2018

ENCOMIO

Concesso:

all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Sato Sandro BORTOLINI

al Vice Sov. Della Polizia di Stato Sandro SCARPA

RICONOSCIMENTO PREMIALE

Concesso:

all’Assistente della Polizia di Sato Francesco CANDELMA

all’Ispettore Superiore in quiescenza Massimo DE GASPERI

al Sovrintendente C. in quiescenza Stefano DE GASPERI

Con la seguente motivazione: evidenziando elevate qualità professionali ed operative collaboravano ad un’articolata operazione di Polizia Giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 soggetti resisi responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti nonchè del sequestro di kg.8 tra cocaina, eroina e marijuana.”

Trento, 16 agosto 2018

RICONOSCIMENTO PREMIALE

Concesso:

all’Ispettore Superiore della Polizia di Stato Daniele VITTI

al Sovrintendente della Polizia di Stato Raffaele PEZZINI

all’Assistente Capo C. della Polizia di Stato Luca CORTESI

all’Agente Scelto della Polizia di Stato Davide CIPOLLINA

Con la seguente motivazione: “evidenziando spiccate qualità professionali e non comune intuito investigativo, collaboravano ad una delicata indagine di Polizia Giudiziaria, che consentiva di trarre in arresto i componenti della cd. “banda dei bancomat”, che avevano assaltato, con l’uso di esplosivi, vari sportelli ATM di questa provincia, al fine di asportarne il contenuto.”