Festa della Polizia di Stato, a Trento due cerimonie

martedì, 11 aprile 2023

Trento – La Polizia di Stato celebra domani – 12 aprile – il 171° anniversario della fondazione, un appuntamento che anche quest’anno avrà una celebrazione nazionale domani 12 aprile nella cornice della Terrazza del Pincio a Roma.

A Trento la celebrazione si svilupperà in due distinti momenti istituzionali: alle 10 il questore di Trento, insieme al Commissario del Governo della Provincia di Trento, renderà gli onori ai caduti della Polizia mediante la deposizione di una corona all’interno dei locali della Questura. Il 12 aprile, infatti, la Polizia di Stato ricorda i poliziotti che hanno perso la vita nell’esercizio del dovere.

Alle 11 all’Itas Foruim, in via Adalberto Libera, 13, le celebrazioni continueranno alla presenza delle più alte cariche istituzionali civili e militari. Alla presenza delle rappresentanze delle specialità della Polizia di Stato sarà data lettura ai messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia. Saranno lì conferiti gli attestati di riconoscimento premiali al personale della Polizia di Stato che si è distinto per gli eccezionali risultati conseguiti in attività operative.

Una giornata, dunque, volta a sugellare l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accomunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto “Esserci Sempre” .