Festa della Liberazione, Trento ricorda figure storiche della Resistenza

Trento – Festa della Liberazione a Trento, la cerimonia a Palazzo Geremia in via Belenzani, con gli interventi delle autorità, del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e del sindaco Franco Ianeselli.

La cerimonia dedicata alla Festa della Liberazione è iniziata con la deposizione di corone d’alloro e un corteo nelle vie centrali della città che ha richiamato un folto pubblico e le autorità, oltre al sindaco Ianeselli e al presidente della Provincia Fugatti, erano presenti parlamentari, il vicepresidente della Provincia Mario Tonina, l’assessore Mirko Bisesti, il presidente del Consiglio Walter Kaswalder, consiglieri provinciali, esponenti della magistratura e delle istituzioni dello Stato.

Dopo il contributo del Coro Bella Ciao, si sono susseguiti gli interventi del sindaco Franco Ianeselli, del presidente Maurizio Fugatti, del commissario del governo Filippo Santarelli, di Mario Cossali, presidente della sezione trentina di ANPI e di Giuseppe Ferrandi direttore della Fondazione Museo storico del Trentino.

Fugatti – che ha anche annunciato la prossima costituzione di un tavolo per l’Ottantesimo della Liberazione – ha articolato il suo intervento fra passaggi storici (con l’omaggio alle vittime come Mario Pasi o don Narciso Sordo), accenni alla nostra stessa autonomia (dal movimento ASAR al ruolo di De Gasperi perché “La nostra autonomia fu un modo per disinnescare i confitti nati dagli effetti devastanti degli opposti nazionalismi), fino alla condanna dell’aggressione russa ai danni dell’Ucraina e all’impegno per mantenere viva una memoria attiva, per giovani e studenti in primis, ma rivolta a ogni generazione che crede nella democrazie e nella libertà.

L’intervento di Fugatti – “Oggi festeggiamo il 25 aprile: il giorno della liberazione dal fascismo e dal nazismo. Una data del nostro calendario che non deve e non può essere patrimonio di una parte perché la Festa della Liberazione appartiene a tutti coloro che si riconoscono nei valori della Costituzione, dal singolo cittadino alle più alte cariche istituzionali. Proprio rileggendo la nostra Carta costituzionale è possibile ritrovare le ragioni della Resistenza, le motivazioni e le aspirazioni di quelle donne e di quegli uomini che in tempi difficilissimi decisero di lottare per la libertà e per la democrazia.

In particolare oggi siamo chiamati a ribadire la nostra riconoscenza nei confronti di coloro che furono protagonisti di quella lotta. La lotta contro un nemico spietato. Lo stesso nemico che in Italia ha voluto e applicato le leggi che hanno chiuso il Parlamento, azzittito con il carcere e con il confino le voci degli oppositori, voluto e attuato una guerra sanguinosa a fianco della Germania hitleriana. Quella lotta unì forze, culture e sensibilità diverse e quella unione ebbe la massima espressione e sintesi nel nella nostra Costituzione. Oggi è importante, al di là delle diverse appartenenze di partito e di schieramento, ritrovare quella unità sulle questioni e sui valori di fondo. A maggior ragione in un momento così drammatico per l’Europa e per gli equilibri mondiali: per reagire uniti ad una guerra di aggressione voluta dalla Russia di Putin ai danni dell’Ucraina, del suo popolo, della sua integrità. Riconoscere e sostenere il diritto del popolo ucraino a vivere in sicurezza, costruire il più rapidamente possibile le condizioni per fermare le armi e per avviare una soluzione al conflitto che porti alla pace e al rispetto delle libertà: in questa prospettiva noi oggi possiamo guardare al 25 aprile non solo come ad una data storica fondamentale, ma ad una lezione che ci orienti e ci ispiri.

Nei giorni della Liberazione il popolo italiano accolse con entusiasmo la sconfitta del nazi-fascismo e la fine della guerra. Vi era un sentimento popolare diffuso contro la dittatura e la guerra, a favore della democrazia e della pace, ma sappiamo anche che gli anni dell’immediato dopoguerra furono anni difficili, anni di fame e di miseria. In quel periodo la maggioranza della popolazione trentina invocò a gran voce il riconoscimento dell’autonomia. Furono gli anni dell’ASAR, del grande movimento autonomista che chiedeva con forza un cambiamento profondo nell’organizzazione dello Stato italiano e la fine del soffocante e aggressivo centralismo nazionalista che aveva caratterizzato il ventennio fascista. Fu in quel momento, anche grazie alla figura di Alcide De Gasperi, che venero trovate le soluzioni per riconoscere e garantire la nostra autonomia speciale. Dobbiamo ricordare che questa nostra autonomia, che nel tempo è andata mutando e crescendo, è stato un formidabile strumento per costruire le condizioni per la cooperazione tra gruppi linguistici, la loro convivenza, il loro avvenire di sviluppo e di benessere. E’ stata la nostra autonomia (approvata dall’Assemblea costituente), un modo per disinnescare i conflitti propri di una regione di confine, conflitti nati dagli effetti devastanti degli opposti nazionalismi.

Anche per queste ragioni festeggiamo il 25 aprile, sapendo che che il nostro assetto autonomistico è anche il frutto dell’esito di quella lotta. Dobbiamo ricordare proprio in questa giornata il sacrificio di tante donne e tanti uomini, a partire dalle migliaia di internati militari nei campi tedeschi, da figure come quella di Giannantonio Manci, capo della Resistenza trentina, di sacerdoti come don Narciso Sordo che trovò la morte nel campo di Gusen-Mauthausen e al quale, proprio nell’aprile dell’anno scorso, ebbi modo di rendere omaggio recandomi nel memoriale sorto nel luogo del forno crematorio del lager nazista.

Anche per queste ragioni pensiamo sia fondamentale promuovere una solida conoscenza storica su quello che avvenuto negli anni del fascismo, della guerra e dell’occupazione nazista. Una conoscenza storica che permetta di promuovere un’educazione alla cittadinanza fondata sull’adesione ai valori e alle idealità della nostra Costituzione. E’ questo un impegno rivolto prevalentemente alle nuove generazioni, al mondo delle scuole, ma non dobbiamo dimenticare che tale conoscenza deve essere garantire a tutta la popolazione, a tutte le generazioni che compongono le nostre comunità.

Nelle prossime settimane costituiremo, a livello provinciale, un Comitato per l’Ottantesimo della Resistenza e della Liberazione. Vorremmo che in questo Comitato venissero rappresentate le principali istituzioni, il mondo della scuola, gli enti museali e di ricerca così come le associazioni della resistenza, quelle combattentistiche e d’arma, ed in modo particolare vorremmo coinvolgere l’associazione delle vittime civili di guerra dando appuntamento, proprio per il 2 settembre di quest’anno, ad un momento solenne di ricordo delle vittime del bombardamento che colpì la città di Trento nel 1943.

Crediamo nella memoria, nell’utilità della conoscenza della storia e del passato. Ma vogliamo guardare anche al presente e alle sfide che abbiamo difronte affinchè non si ripetano gli errori e gli orrori del passato. Per poter rafforzare le basi del nostro vivere civile, coltivando la cultura dei diritti e dei doveri, riconoscendoci nei valori universali di libertà e di democrazia”

L’intervento di Ianeselli – “Il 25 aprile che tutti gli anni festeggiamo insieme non è solo una data, non è soltanto un anniversario. Quel giorno della primavera del 1945 è all’origine del nostro alfabeto politico, è la matrice della grammatica civile con cui è stata scritta la Costituzione dell’Italia repubblicana. Credo che la celebrazione di oggi sarebbe un rito inutile se non riconoscessimo alla Festa della Liberazione questo valore fondativo e validante: fondativo delle nostre istituzioni, validante dei principi che regolano lo Stato e la vita associata. Validante anche della correttezza del discorso pubblico, caduto in questo ultimo periodo in numerose e insistite sgrammaticature, come se qualcuno avesse l’obiettivo di delegittimare l’antifascismo, di rendere accettabile il revisionismo, di normalizzare le discriminazioni.

Questa è dunque l’occasione per ribadire che in Italia per dirsi democratici occorre anche dichiararsi antifascisti. C’è un noto aneddoto che più di tante parole evidenzia la verità di questo sillogismo. Un giorno il giornalista e politico missino Giorgio Pisanò, già volontario nella Decima Mas, disse a Vittorio Foa, sindacalista, parlamentare, diventato padre costituente dopo aver passato otto anni di prigionia nelle carceri fasciste: “Ci siamo combattuti da fronti contrapposti, ognuno con onore, possiamo darci la mano”. Foa gli rispose: “È vero abbiamo vinto noi e tu sei potuto diventare senatore. Avessi vinto tu io sarei ancora in carcere”. È questa dunque la differenza tra fascismo e antifascismo: il secondo è una garanzia di legalità per tutti, il primo è invece l’affermazione dell’arbitrio antidemocratico e del sopruso liberticida. Di questo dobbiamo essere consapevoli, e non per rivangare vecchie contrapposizioni, ma per rinnegare una volta per tutte i valori di un regime dittatoriale, antisemita e razzista, che ha chiuso il parlamento, vietato gli scioperi, alimentato la corruzione, adottato la violenza come metodo. E, come non bastasse, ha precipitato l’Italia nell’abisso di una guerra di aggressione dolorosa e insensata.

La scelta dell’antifascismo non fu facile fin dall’inizio, ovvero fin da quando nell’Italia degli anni Venti iniziarono le violenze contro i non allineati e i dissidenti. A quasi cent’anni dalla morte, avvenuta nell’agosto del 1923, è doveroso ricordare don Giovanni Minzoni, il prete emiliano amico dei lavoratori e dei giovani, promotore di cooperative e di gruppi scout, massacrato di botte dalle squadracce di Mussolini. Poi ci fu l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti e il sistematico annientamento di ogni libertà a colpi di manganello e purghe all’olio di ricino. A dimostrazione del fatto che, come andava ripetendo Sandro Pertini, il presidente della Repubblica partigiano, “il fascismo non è un’opinione: è un crimine”.

Se l’Italia riuscì a riscattarsi da quel crimine diffuso, fu solo grazie a una ribellione che, prima ancora che politica o militare, fu morale ed esistenziale come ci insegna lo scrittore-partigiano Beppe Fenoglio. Fu proprio questo la Resistenza: un’insurrezione delle coscienze, la scelta di una patria diversa, clandestina, invisibile, per la quale decine di migliaia di giovani finirono internati nei cambi di prigionia o andarono a combattere in montagna. Altri diventarono staffette e sabotatori o aprirono cantine e soffitte a ebrei e oppositori politici. Qualcuno insinua che i partigiani furono pochi e comunque irrilevanti per gli esiti della guerra. Come ha scritto lo storico Alessandro Barbero, “l’idea che dopotutto la Resistenza abbia avuto poco o nessun peso, in termini strettamente militari, è da relegare nell’armamentario dei luoghi comuni, apparentemente così veri e invece imprecisi e faziosi”. La Resistenza fu infatti il “biglietto di ritorno” dell’Italia nel consesso degli Stati democratici, fu il salvacondotto di De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi, fu la premessa ideale alla Repubblica e alla Carta costituzionale.

L’antifascismo non è di parte, come molti credono. Non è neppure identificabile con una tendenza politica, visto che la Resistenza comprendeva posizioni assai diverse, che andavano dalle forze della sinistra ai liberali, dai monarchici ai cattolici. Soprattutto l’antifascismo non è una gabbia ideologica che restringe gli orizzonti, ma un’aspirazione alla giustizia, alla libertà e alla fratellanza, è pensare se stessi insieme agli altri, a tutti gli altri, stranieri, ebrei, disabili, atei e fedeli di ogni religione. Ecco perché, parafrasando Benedetto Croce, ancora oggi, a cent’anni dall’ascesa al potere del fascismo in Italia, non possiamo non dirci antifascisti”.