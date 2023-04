Festa della Liberazione, la Pro Nadro chiede chiarimenti al Comune di Ceto

mercoledì, 26 aprile 2023

Ceto (Brescia) – La Pro Nadro ha chiesto chiarimenti al Comune di Ceto (Brescia) sul mancato invito alla festa della Liberazione. L’associazione Pro Nadro – Pro Loco di Lombardia, attiva da quasi vent’anni nella località dove organizza eventi per animare il paese ed effettua raccolte fondi a scopo benefico, ha chiesto un accesso civico agli atti al responsabile della trasparenza, il segretario comunale Paolo Scelli, al fine di verificare se effettivamente la mancanza fosse presente e chiederne eventuale giustificazione all’amministrazione. Il diritto al Foia (Freedom of Information Act) è stato avanzato il 14 aprile, ma ad oggi – come riferisce la Pro Nadro – non è pervenuta alcuna risposta da parte dell’ente pubblico.

“Qualora l’assenza nell’elenco fosse confermata, pare comunque molto strana la detta dimenticanza in buona fede, considerando la presenza della Pro Nadro nell’albo pubblicato sul sito del comune (https://www.comune.ceto.bs.it/scheda-promo/le-associazioni-del-territorio) – conclude la nota della Pro Nadro – l’associazione rimane in speranzosa attesa di trasparenza da parte del Comune di Ceto”.